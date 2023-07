Baby Leonie kommt an der bayerisch-österreichischen Grenze zur Welt: Polizistin hilft bei der Geburt

Von: Leyla Yildiz

Teilen

Weil ihre Mama es nicht mehr rechtzeitig zur Geburt in die Klinik schaffte, kam die kleine Leonie an der bayerisch-österreichischen Grenze zur Welt.

Marktschellenberg - Am Wochenende erhielt die Bundespolizeiinspektion Freilassing eine ungewöhnliche Anfrage um Hilfe. Eine hochschwangere Frau befand sich auf dem Weg ins Krankenhaus, als ihre Wehen einsetzten. Eine junge Polizistin übernahm die Rolle einer Geburtshelferin und brachte das Kind sicher zur Welt. Sowohl Mutter als auch Kind sind wohlauf.

In der Nacht zum Samstag (29. Juli) führten Unterstützungskräfte der Bundespolizeiabteilung Bayreuth am Grenzübergang Marktschellenberg Verkehrskontrollen durch. Gegen 1.30 Uhr fuhr ein Kleinbus in die Kontrollstelle ein. Der aufgeregte Fahrer, der aus dem Landkreis Berchtesgadener Land stammte, teilte mit, dass seine 39-jährige Frau kurz vor der Geburt stehe. Die Beamten entdeckten auf dem Beifahrersitz die hochschwangere Frau, die starke Wehen hatte, und erkannten sofort die Dringlichkeit der Situation. Es würde nicht genügend Zeit bleiben, um wie geplant ins Krankenhaus nach Salzburg zu fahren.

Baby Leonie kommt in Polizeistation auf die Welt: Beamtin hilft bei Geburt

Während der Vater zusammen mit dem Kontrollstellenleiter den Rettungsdienst verständigte, kümmerte sich eine junge Polizistin um die werdende Mutter. Da schnell klar wurde, dass der Rettungsdienst nicht rechtzeitig vor der Geburt eintreffen würde, half die Polizistin bei der Entbindung.

Mama Simone März hat ihre Tochter Leonie am Grenzübergang zwischen Bayern und Österreich auf die Welt gebracht. © Privat

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Die Geburt verlief reibungslos, und wenig später kam die kleine Leonie mit einer Größe von 47 Zentimetern und einem Gewicht von 2.330 Gramm zur Welt. Anschließend wurde die Familie mit einem Rettungswagen ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.

Nach Geburt an der bayerisch-österreichischen Grenze: Vater bedankt sich bei Polizei

Am Montag bedankte sich der überglückliche Vater telefonisch bei der Bundespolizeiinspektion Freilassing für den außergewöhnlichen Polizeieinsatz. Mutter und Tochter sind wohlauf und können schon bald aus dem Krankenhaus entlassen werden. (ly)

Im bayerischen Weilheim kam Baby Adrian auf einem Parkplatz zur Welt.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Leyla YIldiz sorgfältig geprüft.