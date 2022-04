Mit seinem Zigarillo: Mann entfacht in Bayern Brand an seiner Jacke - und stirbt dann an den Verbrennungen

Von: Laura May

Nach dem schrecklichen Unfall kommt die Hilfe der Feuerwehr zu spät. © Helmut Degenhart/dpa

Seine Jacke sollte als Windschutz dienen und fing dann Feuer – ein Rentner erliegt nach diesem tragischen Unfall im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Bad Füssing - Beim Anzünden eines Zigarillos hat ein Rentner in Niederbayern Feuer gefangen und ist an seinen Verbrennungen gestorben. Der 70-jährige Bewohner eines Seniorenheims in Bad Füssing (Landkreis Passau) habe am frühen Sonntagabend vor dem Gebäude in seinem Rollstuhl gesessen, teilte die Polizei am Montag mit.

Mann geht in Flammen auf, jede Hilfe kommt zu spät

Als er seinen Zigarillo anzünden wollte, habe er seine Jacke als Windschutz genutzt. Dabei geriet den Angaben zufolge das Kleidungsstück in Brand. Wegen seiner körperlichen Einschränkungen sei es dem Mann nicht gelungen, die Jacke auszuziehen oder das Feuer auszuklopfen, hieß es. Eine Zeugin sah den 70-Jährigen in Flammen stehen.

Pflegekräfte aus dem Heim versuchten schließlich vergeblich, ihn zu retten. Nach Angaben der Polizei hatte eine Videokamera den Unfall aufgezeichnet.

