Klasse aus Bayern entdeckt Leiche auf Schulausflug - Kinder müssen psychologisch betreut werden

Von: Thomas Eldersch

Bei einem Schulausflug entdeckte eine Klasse eine Leiche in einem Seitenarm der Saale. © Zeljko Dangubic/dpa/Symbolbild

Schüler aus Unterfranken finden auf einem Schulausflug eine Leiche. Bei dem Toten handelt es sich um einen Mann, der seit vergangener Woche vermisst wird.

Bad Neustadt - Für eine Schulklasse aus Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld, Unterfranken) endete ein Schulausflug mit einem Schock. Bei einer Müllsammelaktion ist die achte Klasse der Werner-von-Siemens-Realschule in den Saalwiesen auf den leblosen Körper gestoßen. Umgehend informierte der Lehrer die Polizei und brachte die Schüler fort.

Leiche in der Saale: Schulklasse findet leblosen Körper

Gegen 9 Uhr war die Schulklasse der Werner-von-Siemens-Realschule in den Saalwiesen unterwegs. Die Schüler wollten Müll im Rahmen einer Schulaktion einsammeln. In einem Seitenarm der Saale entdeckten sie dann einen leblosen Körper, heißt es in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Unterfranken. Der Lehrer der Klasse informierte daraufhin gegen 9.30 Uhr die Polizei. Im Anschluss brachte er die Schüler vom Fundplatz weg.

Eine Streife der Polizei Bad Neustadt und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes machten sich auf den Weg zur Fundstelle, konnten aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. Daraufhin übernahm die Kriminalpolizei Schweinfurt die Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Beamten nicht von einer Straftat oder Suizid aus. Es deute alles auf einen Unglücksfall hin, so heißt es in der Meldung weiter. Wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, müsse jetzt weiter ermittelt werden. Zu Klärung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Schweinfurt die Obduktion der Leiche beim zuständigen Amtsgericht beantragt.

Nach Leichenfund: Schüler müssen psychologisch betreut werden

Obwohl die Kinder die Leiche nur entfernt ausmachen konnten, brachte der Lehrer sie umgehend zurück in die Schule, wo sie psychologisch betreut werden mussten. Unter anderem half ihnen die Schulpsychologin, mit dem Geschehenen umzugehen. Auch ein Kriseninterventionsteam kam an die Schule.

Die Identität der Leiche konnte ebenfalls bereits geklärt werden. Es handelt sich um einen 46-jährigen Mann, der seit Freitag vergangener Woche als vermisst gemeldet wurde. Eine Suchaktion und eingeleitete Ermittlungen blieben aber zunächst ergebnislos. (tel)