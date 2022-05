28-Jährige aus Bayern vermisst: Ihr Auto wurde nach ihrem Verschwinden bewegt

Von: Katarina Amtmann

Die 28-Jährige aus Bad Rodach wird vermisst. © Polizei Oberfranken

Eine Frau aus Bad Rodach wird vermisst. Die Polizei sucht nach ihr und stellte fest: Das Auto der 28-Jährigen wurde nach ihrem Verschwinden bewegt.

Bad Rodach – Seit Mittwochabend (11. Mai) wird die 28-jährige Natalia S. vermisst. Angehörige meldeten am Sonntag das Verschwinden der Frau aus Bad Rodach im Landkreis Coburg.

Frau aus Bad Rodach vermisst: Polizei suchte bisher ohne Erfolg

Bisherige Maßnahmen der Polizei und des Rettungsdienstes zum Auffinden der Frau blieben ohne Erfolg. „Die intensiven Suchmaßnahmen, auch mit Spürhunden, dauern an“, teilte die Polizei am Dienstag (17. Mai) mit.

Vermisst: Polizei sucht junge Frau aus Bad Rodach – Ihr Auto wurde nach ihrem Verschwinden bewegt

Das Auto der jungen Frau wurde am Montag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Kantstraße in Bad Rodach entdeckt. „Am vergangenen Donnerstag fiel es jedoch in Coburg, in der Hausleite nahe dem Wolfgangsee auf. Es wurde somit nach dem Verschwinden der Frau nochmals bewegt“, teilte die Polizei mit. Bei dem Auto handelt es sich um einen schwarzen Audi A6, Limousine, mit dem polnischen Kennzeichen TK1829U.

Bayern: Junge Frau verschwunden – So wird die Vermisste beschrieben

circa 170 cm, schlank

schulterlanges, rötliches Haar

braune Augen

am Hals mit dem Buchstaben „K“ sowie zwei Sternen tätowiert

Narbe von einem Piercing an der linken Augenbraue

trägt vermutlich ein Kleid

Frau in Bad Rodach vermisst – Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung: „.Zeugen, die Angaben zum Aufenthalt der Vermissten oder zu Nutzern oder Fahrten des Pkw zwischen Donnerstag und Montag machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Coburg unter der Telefonnummer (0 95 61) 64 50 in Verbindung zu setzen.“

