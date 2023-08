Tipps für Wanderer: Unwetter am Berg ist „kein Spaß, es droht Lebensgefahr“

Von: Andreas Steppan, Vinzent Fischer

Unwetter können Wanderer und Bergsteiger in Lebensgefahr bringen. Das Bild zeigt einen eindrucksvollen Blitz im August über Benediktbeuern. © Sauer

Wer in den Bergen in ein Gewitter gerät, sollte einige Regeln beachten. Experten geben Tipps für den Ernstfall.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Nach den zuletzt heißen und trockenen Tagen sind wieder verstärkt Gewitter vorhergesagt. Wie gefährlich es ist, in den Bergen von Blitz und Donner überrascht zu werden, führte kürzlich die Meldung vor Augen, dass auf dem Jochberg vier Rinder verendeten. Sie hatten unter einem frei stehenden Baum Schutz gesucht, in den dann prompt der Blitz einschlug.

Die Polizei hatte in dem Zusammenhang kritisiert, dass trotz Unwetter noch viele Menschen am Berg unterwegs waren, und sich auch Wanderer gerne mal unter dem fraglichen Baum untergestellt hatten. Das, so erklären Berg-Experten aus dem Landkreis, ist aber genau das falsche Verhalten bei Gewitter.

Immer mit Abbruch der Wanderung rechnen: Wolkentürme bedeuten Rückkehr ins Tal

Um beim Wandern nicht in Gefahr zu geraten, rät Till Gudelius von der Bergwacht Lenggries zuvorderst zu „präventivem Verhalten“. Grundsätzlich müsse man sich natürlich vor jeder Tour über den Wetterbericht erkundigen. Von einem Gewitter überrascht werden könne heutzutage eigentlich kaum noch einer, sagt auch Tom Hesslinger von der Tölzer Alpenvereinssektion. „Es gibt inzwischen sehr gute Wetterberichte, und die werden immer besser.“ Darauf müssten Bergsportler ihre Tourenplanung ausrichten. Wanderern rät er, eine Route zu wählen, „die man leicht abbrechen kann“. Doch das falle vielen schwerer als der Aufstieg.

„Wenn man das angesagte Gewitter übersehen hat, kann man auch auf andere Anzeichen achten“, sagt Gudelius. Seien am Himmel – zum Beispiel beim Blick Richtung Zugspitze – statt der „normalen“ Blumenkohl- oder Schäfchenwolken hohe Wolkentürme zu sehen, dann deute das auf ein nahendes Gewitter hin. „Wenn man so etwas sieht, sollte man den Berg verlassen – also umdrehen, wenn man noch beim Aufstieg ist, und wenn man schon absteigt, weitergehen“, so der Jachenauer. Ein letztes und dringendes Gefahrenzeichen sei es, wenn Metallelemente – etwa an einem Klettersteig oder ein Stahlverschlag am Gipfelkreuz – zu surren anfangen, weil sie sich statisch aufladen. „Dann ist es fünf vor zwölf“, so Gudelius.

„Weg von exponierten Stellen“: Beine eng zusammenstellen und sich in eine Mulde kauern

Gewitterzellen seien meist sehr regional. „Es kann am Schafreiter ein Gewitter runtergehen, und am Brauneck ist das schönste Wetter.“ Am Südaufstieg der Benediktenwand könne es passieren, dass man ein von der Nordseite nahendes Unwetter komplett übersieht.

Und wenn man am Berg dann tatsächlich mittendrin ist im Gewitter? „Weg von exponierten Stellen, zum Beispiel einem Grat oder am Brauneck den ausgesetzten Stellen beim Stie oder Richtung Latschenkopf“, rät Gudelius. Auch zu Metall, wie einem Stahlseil, gelte es Abstand zu halten. Alle metallenen Ausrüstungsgegenstände wie Eispickel und Steigeisen solle man mit ausreichend Abstand ablegen, ergänzt Hesslinger. Er verweist zudem auf die Empfehlung, dass Wanderer „wasserführende Bereiche“ meiden sollten, also etwa Seen oder Bachläufe. Denn im Wasser verteilt sich der Blitzstrom über große Flächen.

Selbst sollte man als Wanderer im Gewitter die Beine ganz eng zusammenstellen und und sich mit angezogenen Knien in Kauerstellung an den tiefsten Punkt der Umgebung begeben, etwa in eine Mulde, rät Gudlius. Unter einem einzelnen Baum Schutz zu suchen, ist dagegen keine gute Idee. „Der Baum hat zwar kein Material, das den Blitz anzieht. Aber man muss sich den Blitz vorstellen wie eine Kugel, die über die Landschaft rollt und an der ersten Stelle einschlägt, wo die Kugel hängen bleibt“, erklärt der gelernte Elektriker. Deswegen solle man sich als Wanderer auch nicht mitten auf eine freie Wiese stellen. „Dann ist man selbst der höchste Punkt.“

Unwetter sei „kein Spaß, sondern es droht Lebensgefahr“: Bergwacht warnt vor Gewitter

Hesslinger betont: „Die Sache muss man ernst nehmen, weil man nie genau weiß, wo der Blitz einschlägt.“ Ganz viele Fälle, in denen Wanderer in Gefahr geraten, ließen sich vermeiden. Ein Unwetter sei „kein Spaß, sondern es droht Lebensgefahr“.

Das berücksichtige auch die Bergwacht selbst, falls sie bei Gewitter zum Einsatz muss. „Es heißt oft ,Die Bergretter riskieren ihr Leben‘, aber das stimmt nicht. Eigensicherheit geht vor“, betont Gudelius. Bei Blitz und Donner bleiben ihm zufolge auch die Retter lieber zehn Minuten länger im Auto als sicherem Ort.

