Mutter lädt Einkäufe ein: Junge (1) spielt mit Autoschlüssel - und sperrt sich ein

Polizei schlägt Scheibe ein

Ein Kleinkind sperrte sich in Mittelfranken in einem Auto ein (Symbolbild).

Ein Kleinkind sperrte sich in Bad Windsheim im Auto ein. „Der junge Mann war nicht mehr dazu zu bewegen, die Türen wieder zu entriegeln“, so die Polizei.

Bad Windsheim - In Bad Windsheim hat sich am Mittwoch (5. Oktober) ein kurioser Vorfall ereignet. Darüber berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung am Donnerstag.

Bad Windsheim (Bayern): Kleinkind spielt mit Autoschlüssel - und sperrt sich ein

Demnach war die Mutter eines einjährigen Jungen am Nachmittag in einem Geschäft in der Illesheimer Straße einkaufen. Bevor sie ihre Einkäufe im Auto verstaute, setzte sie das Kind in den Kindersitz. Damit der Junge sich während des Einräumens der Einkäufe beschäftigen konnte, gab sie ihm den Autoschlüssel.

Nachdem die Einkäufe verstaut und die Türen des Wagens geschlossen waren, betätigte das Kind die Fernbedienung der Zentralverriegelung des Fahrzeuges und verschloss so die Türen. Die Mutter befand sich da allerdings noch außerhalb des Fahrzeuges. „Der junge Mann war nicht mehr dazu zu bewegen, die Türen wieder zu entriegeln“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Unabsichtlich in Auto eingesperrt: Feuerwehr rettet Einjährigen

Polizei schlägt Scheibe ein, um Kleinkind zu befreien

Daher rief eine zwischenzeitlich involvierte Freundin der Fahrerin die Polizei. „Aufgrund der Sonneneinstrahlung bestand die Gefahr, dass sich das Fahrzeug nicht unerheblich aufheizt. Darum bat die Mutter die eingesetzten Beamten eine Seitenscheibe des Fahrzeuges einzuschlagen, um damit die Türen wieder öffnen zu können“, so die Beamten weiter. Das Kind blieb unverletzt. (kam)

