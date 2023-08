Badegäste ziehen bewusstloses Mädchen aus Wasser – Dreijährige stirbt nach Reanimation im Krankenhaus

Von: Katarina Amtmann

Eine Dreijährige wurde bei einem Badeunfall im Bamberger Stadionbad schwer verletzt. Das Kind starb am Tag danach in einem Krankenhaus.

Update vom 16. August, 15.53 Uhr: Ersthelfer hatten am Dienstag ein bewusstloses Mädchen aus dem Sprudelbecken im Bamberger Stadionbad gezogen. Es wurde vom Badepersonal noch vor Ort reanimiert. Das Kind kam in kritischem Zustand in ein Krankenhaus (siehe Erstmeldung). Die Dreijährige sei jedoch am Mittag gestorben, wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärte.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Bei den weiteren Ermittlungen wird die Kriminalpolizeiinspektion Bamberg von einem Sachverständigen für Schwimmbadtechnik unterstützt.

Badegäste ziehen bewusstloses Mädchen aus Wasser – Dreijährige muss reanimiert werden

Bamberg - Am Dienstagabend, 15. August, gab es im Stadionbad in Bamberg einen dramatischen Vorfall. Ein drei Jahre altes Mädchen wurde leblos im Sprudelbecken gefunden. Badegäste entdeckten das bewusstlose Kind gegen 18.15 Uhr am Boden des Beckens, wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärte.

Badeunfall in Bamberg: Dreijährige reanimiert - Zustand zunächst kritisch

Das Mädchen wurde aus dem Wasser geholt und vom Badepersonal vor Ort reanimiert, bevor es schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Zustand des Kindes wurde zunächst als kritisch beschrieben. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwochvormittag sagte, sei der Zustand unverändert. In Lebensgefahr jedoch schwebe es den Angaben zufolge wohl nicht.

Eine Dreijährige muste im Bamberger Stadionbad reanimiert werden. © NEWS5 / Merzbach

„Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde ein Gutachter hinzugezogen“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. (kam)

