Bäckerei musste wegen Energiepreis-Anstieg schließen: jetzt hat sie wieder auf – mit neuem Konzept

Steigende Rohstoffkosten und Energiekrise bedeuteten vergangenen November für eine Traditionsbäckerei in Winterhausen das Aus. Doch nun die Wiedereröffnung: Einmal pro Woche steht Andreas Rother für seine Kundschaft wieder in der Backstube.

Winterhausen – Ende November 2022 hatte Andreas Rother schweren Herzens beschlossen, seine Filiale der Bäckerei Fuchs in Winterhausen (Landkreis Würzburg) zu schließen. Der Grund: die steigenden Energie- und Rohstoffkosten. Für den Bäcker keine leichte Entscheidung – „Mir blutet das Herz“, berichtete Rother damals gegenüber dem Bayerischen Rundfunk in Hinblick auf das Ende seiner Bäckerei. Doch die Bäckerei sollte nicht für immer geschlossen haben: Vergangenen Sonntag (11. Juni 2023) konnte er wieder eröffnen und Rother heizte den Backofen zum ersten Mal seit langem wieder auf.

Nach monatelangem Aus öffnet die Bäckerei in Winterhausen wieder – zur Freude der Kundinnen und Kunden. (Symbolbild) © Rolf Poss/Imago

Seit Jahrzehnten steht die Bäckerei Fuchs bereits an der Alten Brückenstraße in Winterhausen, 2017 hatte Andreas Rother sie übernommen. „Handwerksbäckerei mit handarbeitenden Bäckern, Natursauerteig aus eigener Herstellung“, heißt es in der Beschreibung auf Facebook. Das wussten die Kundinnen und Kunden zu schätzen: Auf Google weist die Bäckerei eine Bewertung von 4,7 von fünf möglichen Sternen auf. „Wir hatten in der Bäckerei ein wunderbares Frühstück mit Kollegen“, heißt es in den Rezensionen zum Beispiel.

Auch eine Benefizaktion konnte die Bäckerei nicht retten

Die Anwohnerinnen und Anwohner wussten, was sie an der letzten verbliebenen Bäckerei im Ort hatten. Ende 2022 veranstalteten sie eine Benefizaktion, Musikerinnen und Musiker aus der Umgebung traten auf, Rother verkaufte Kuchen und Backwaren. Das eingenommene Geld – insgesamt 3000 Euro – reichte jedoch nicht aus, um die Bäckerei zu retten.

Die Leute im Ort suchten nach Ideen, wie sie die Bäckerei weiterführen könnten. Der Vorschlag, eine Genossenschaft zu gründen, stand im Raum. Dabei würde das Geschäft nicht einer einzelnen Person gehören, sondern möglichst vielen Bewohnerinnen und Bewohnern, die sich finanziell beteiligen.

„Die Idee einer Genossenschaft ist genial, weil es gerade in der heutigen Zeit das Konkurrenzdenken aushebelt“, erklärte Thomas Reuther – einer der Initiatoren – damals gegenüber dem BR. Doch eine Genossenschaft kam nicht zustande – der Aufwand war zu hoch und nicht genug Menschen wollten sich beteiligen. In Wombach im Spessart konnte das Konzept erfolgreich umgesetzt werden.

Wiedereröffnung – Sektempfang und Trompetenmusik

Seitdem er den Laden schließen musste, ist der Bäckermeister an fünf Tagen der Woche fest in einer Bäckerei in Kitzingen angestellt. Bereits im Mai erklärte Rother gegenüber inFranken.de dann, er wolle die Bäckerei bald wiedereröffnen, da die Energiepreise etwas gesunken seien. Er nannte der Redaktion als weiteren Grund: „Ich möchte gerne wieder was für den Ort machen. Ich habe ja das Equipment da und ich will es nutzen.“

Um Punkt acht Uhr eröffnete die Bäckerei schließlich wieder – begleitet von Trompetenmusik und einem kleinen Sektempfang. Kurz nach acht Uhr bildet sich bereits eine Schlange bis vor das Geschäft. Allein 70 Kilogramm Brot waren vorbestellt worden. „Es ist fast nichts übrig geblieben“, berichtet er am Ende gegenüber dem BR zufrieden. Jeden Sonntag können die Kundinnen und Kunden von nun an wieder Backwaren wie Kümmelkipferl, das Steg- und das Landbrot kaufen – für die ist er besonders bekannt.

