„Gerippe eines Rehs entdeckt“: Bären-Spuren im Schnee bei Allgäu – Landesregierung meldet zweites Tier

Von: Johannes Welte

Bärenspuren im Schnee: Auch im Lechtal an der Grenze zum Allgäu ist ein Bär unterwegs (Archivfoto) © roibu PantherMedia

Nach der Entdeckung von Bärenspuren im bayerischen Mangfallgebirg meldet die Landesregierung in Tirol ein zweites Tier im Grenzbereich zu Bayern.

Stanzach/Bayrischzell - Erst am Montagabend meldete das bayerische Landesamt für Umwelt den Fund von Bärenspuren im Schnee im Mangfallgebirge am bayerischem Boden in den Landkreisen Miesbach und Rosenheim. Es handelt sich vermutlich um das gleiche Tier, das sich seit Sommer vorigen Jahres auf der Tiroler Seite des Mangfallgebirges aufhält.

Das Tier verhält sich laut Tiroler Regierung unauffällig

Im Grenzgebiet von Tirol zum bayerischen Allgäu meldet die Regierung von Tirol einen zweiten Braunbären: „Gestetn wurden uns im Lechtal Spuren eines Bären im Schnee gemeldet“, berichtet Christa Entstrasser-Müller, Sprecherin des Tiroler Landeshauptmannstellvertreters Josef Geisler (ÖVP). Weiter: „Es wurde auch das Gerippe eines Rehs entdeckt.“

Dieser Bär tappte bereits 2019 im Tiroler Außerfern in eine Fotofalle © privat

Bisher keine Begegnungen mit Menschen – auch Bär aus Italien in den Schlagzeilen

Der Kadaver sei schon sehr abgenagt, DNA-Spuren könnten nicht entnommen werden. Der Fundort liegt im Berteich der Gemeinde Stanzach am Lech, der hier die Grenze zu den Allgäuer Alpen bildet. Das Tier bereitet den Tiroler Behörden allerdings keine Sorgen. Bereits 2019 tappte ein Bär im Gemeindebereich von Reutte in eine Fotofalle, es könne sich laut Entstrasser-Müller ums das identische Tier handeln, das jetzt die Spuren bei Stanzach hinterließ. Auch im Bereich Murnau gab es damals Bärensichtungen. Zu Begegnungen mit Menschen sei es laut Entstrasser.-Müller bislang aber nicht gekommen - wie bei dem Bären, der im Mangfallgebirge umher streift.

Zuletzt sorgte auch ein Bär in Italien für Schlagzeilen – Gaia hatte eine Joggerin getötet, nun wurde sie geschnappt.

