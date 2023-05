„Es kann sein, dass der Bär mittlerweile in Bayern ist“: Experte mahnt zur Vorsicht

Von: Katarina Amtmann

Im Grenzgebiet zwischen Österreich und Bayern wurde kürzlich ein Bär gesichtet. Möglicherweise befindet sich das Tier mittlerweile im Freistaat.

Grödig – Im Grenzgebiet von Salzburg und Bayern ist erneut ein Bär gesehen worden. Eine Polizeistreife habe das Tier am 10. Mai beim Recyclinghof Grödig (Österreich) beobachtet. Am vergangenen Montag hätten es auch Passanten in Großgmain gesehen, wie Hubert Stock, Bär- und Wolfsbeauftragter des Landes, gegenüber der Nachrichtenagentur APA am Mittwoch sagte und damit Medienberichte bestätigte.

Bär in Österreich gesichtet: „Kann sein, dass er mittlerweile in Bayern ist“

Beide Sichtungen seien dem Land Salzburg erst jüngst gemeldet worden. „Es kann sein, dass der Bär mittlerweile in Bayern ist“, sagte Stock weiter. Vermutlich handle es sich um das Tier, das kürzlich im Berchtesgadener Land von einer Wildkamera fotografiert worden sei.

Bei Aufeinandertreffen mit Bären: Ruhig verhalten und langsam zurückziehen

Der Experte mahnte zur Vorsicht. Man könne Zwischenfälle nicht ausschließen. Begegne man einem Bären, sollte man sich in erster Linie ruhig verhalten, sich langsam zurückziehen und keinesfalls das Tier mit Gegenständen bewerfen. Das bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) hat ebenfalls Verhaltenstipps veröffentlicht:

Wenn Sie einen Bär sehen, zeigen Sie Respekt und halten Abstand.

Bleiben Sie möglichst ruhig und gelassen.

Bleiben Sie stehen und machen Sie den Bären durch ruhiges Sprechen und langsame Armbewegungen auf sich aufmerksam.

Rennen Sie nicht weg und nähern Sie sich dem Tier nicht.

Stellen Sie ihm auf keinen Fall nach, sondern lassen Sie ihn in Ruhe. Das Tier könnte sich bedrängt fühlen und sich ggf. verteidigen.

Versuchen Sie nicht, den Bären zu verscheuchen. Werfen Sie keine Äste oder Steine nach ihm.

Behalten Sie den Bären im Auge und

Behalten Sie den Bären im Auge und