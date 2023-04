Bär reißt Schafe in Bayern: Was wir wissen – und was nicht

Von: Tanja Kipke

Ein Braunbär ist momentan in Bayern unterwegs. In den vergangenen Tagen wurden mehrmals Spuren gefunden, am Mittwoch zwei tote Schafe. Was wir bisher über den Bären wissen.

Rosenheim – Tatzenabdrücke im Schnee und jetzt Schafs-Risse: Ein Braunbär streift aktuell durch den Süden Bayerns. Am vergangenen Wochenende dokumentierte das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) im Landkreis Miesbach sowie im Landkreis Rosenheim im Grenzgebiet zu Österreich Spuren im Schnee. Diese sogenannten Trittsiegel ließen sich eindeutig einem Braunbären zuordnen. Große Verunsicherung herrscht in den Landkreisen, da nur zwei Wochen zuvor Bärin Gaia in Trentino einen Jogger getötet hatte. Nur wenige Tage nach den Tatzenabdrücken im Schnee das nächste Bären-Zeichen in Bayern: Zwei Tote und ein verletztes Schaf.

Bär reißt mehrere Schafe im Landkreis Rosenheim: Was bisher bekannt ist

Der letzte bestätigte Hinweis auf einen Braunbären in Bayern stammt aus dem Sommer 2022. Damals wurden mehrere Spuren in den Landkreisen Bad-Tölz Wolfratshausen sowie Garmisch-Partenkirchen entdeckt. Auch in einige Fotofallen tappte das Tier vergangenes Jahr. Im Mai soll sich der Bär sogar an Grillresten von zwei Lkw-Fahrern bedient haben.

Ob es sich bei den neuen Spuren um den Bären von damals handelt, ist unklar. Am Mittwoch (19. April) teilte das LfU mit: „Im Landkreis Rosenheim in der Grenzregion zu Österreich wurden am heutigen 19.04.2023 auf einer Weide zwei Tote und ein verletztes Schaf aufgefunden, das aufgrund der Verletzungen euthanasiert werden musste.“ Anhand der Erstdokumentation der äußeren Verletzungen der Tiere und vor Ort aufgefundener Trittsiegel könne dieser Vorfall einem Bären zugeordnet werden. Eine Analyse von genetischen Proben soll jetzt mehr Auskunft über den Bären geben.

Ein Braunbär streift durch Bayern: Im Landkreis Rosenheim wurden mehrmals Spuren entdeckt. © IMAGO/VWPics/LfU (Merkur.de-Montage)

Nach bisherigen Erkenntnissen verhalte sich der Bär gegenüber Menschen scheu. Nutztierhalter seien im Grenzgebiet des Landkreises zu Österreich aufgefordert, ihre Tiere möglichst nachts einzustallen sowie Herdenschutzmaßnahmen zu ergreifen. Die Behörden können dabei mit Zaunmaterial unterstützen.

Nach Bärenangriff: Umweltminister hält „alle Maßnahmen“ für denkbar

Nach dem Angriff des Bären hat Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber die Sicherheit der Menschen als absolut vorrangig bezeichnet – und im Zweifel einen Abschuss des Tieres für möglich erklärt. „Im Ernstfall kommen alle Maßnahmen in Betracht“, betonte der Freie-Wähler-Politiker am Donnerstag (20. April) in München.

„Bayern ist auf das Thema Bär vorbereitet. Die Sicherheit der Menschen steht immer im Mittelpunkt und hat uneingeschränkten Vorrang“, sagte Glauber. Der Sachverhalt müsse jetzt fachlich genau aufgeklärt und die Lage vor Ort engmaschig beobachtet werden

Bär in Bayern unterwegs: LfU hält Ansiedlung für unwahrscheinlich

Die nächste Bärenpopulation befindet sich im italienischen Trentino, etwa 120 km von Bayern entfernt. Dort leben nach LfU Angaben rund 100 Tiere. Bärentöchter bleiben meist in der Nähe ihrer Mutter. Vor allem halbwüchsige Bärenmännchen legen auf der Suche nach einem eigenen Territorium oft weite Strecken zurück.

So komme es vor, dass einzelne Tiere durch die Alpen streifen. Eine Bärenpopulation breitet sich nur sehr langsam aus. Finden die jungen, männlichen Tiere nach mehreren Monaten oder sogar wenigen Jahren keine Partnerin, kehren sie in ihre Heimat Trentino zurück. „Deshalb ist es nicht zu erwarten, dass Bären sich in Bayern dauerhaft ansiedeln“, so das LfU.

Begegnung mit Bär: So sollen sich Menschen verhalten

Das LfU gibt zudem Tipps, wie sich Menschen verhalten sollen, falls sie einem Bären begegnen. Generell gilt:

Wenn Sie einen Bär sehen, zeigen Sie Respekt und halten Abstand.

Bleiben Sie möglichst ruhig und gelassen.

Bleiben Sie stehen und machen Sie den Bären durch ruhiges Sprechen und langsame Armbewegungen auf sich aufmerksam.

Rennen Sie nicht weg und nähern Sie sich dem Tier nicht.

Stellen Sie ihm auf keinen Fall nach, sondern lassen Sie ihn in Ruhe. Das Tier könnte sich bedrängt fühlen und sich ggf. verteidigen.

Versuchen Sie nicht, den Bären zu verscheuchen. Werfen Sie keine Äste oder Steine nach ihm.

Behalten Sie den Bären im Auge und treten Sie langsam und kontrolliert den Rückzug an. Lassen Sie dem Bären in jedem Fall eine Ausweichmöglichkeit.

Vor 17 Jahren sorgte „Problembär“ Bruno in Bayern für Aufsehen, letztendlich beschlossen die Behörden den Abschuss. Ein Rückblick. (tkip)

