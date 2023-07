DNA verrät: Braunbär zog durch Oberbayern – „Jetzt gibt es wirklich keine Ausreden mehr“

Von: Markus Christandl

Der tote Braunbär liegt zwischen den Schienen. © Landesjägerschaft Salzburg

Nun steht fest, woher der Braunbär kam, der im Salzburger Land von einem Zug getötet wurde. Er war durch Oberbayern gewandert. Vermutlich kam er aus der italienischen Provinz Trentino.

Es war ein bedrückender Anblick. Auf einer Bahnstrecke im Pongau (Salzburger Land) entdeckten Ende Mai zwei Lokführer auf den Gleisen ein totes Tier - es handelte sich um einen Braunbären, der von einem Zug erfasst worden war. Das Tier hatte bei dem Zusammenprall innere Blutungen und zahlreiche Frakturen erlitten. Nun steht nach einem DNA-Abgleich fest: Es handelte sich bei dem Bären um jenes Tier, das im Berchtesgadener Land drei Schafe gerissen hatte. Das gab das Landesamt für Umwelt bekannt. Dem Bären werden auch für zwei tote Schafe nahe des Bichlersees oberhalb von Oberaudorf zugeschrieben.

Knochenbrüche und innere Verletzungen

Er dürfte in den sechs Wochen vor dem Zusammenstoß mit einem Zug in Schwarzach durch Oberbayern gewandert sein, vom Inntal bis ins Berchtesgadener Land und dann weiter nach Österreich. Das ergab der Abgleich der DNA des Kadavers mit den Genspuren an den gerissenen Schafen, berichtet Aldin Selimovic von der Veterinärmedizinischen Universität Wien dem ORF. Er hatte den Kadaver obduziert .

Bär riss mehrere Schafe

Nicht sicher ist allerdings, woher das Jungtier stammt. Vermutet wird, dass er aus der Population im italienischen Trentino stammte. Ein diesbezüglicher Abgleich mit den Behörden steht hier noch aus.

Die Problembärin Gaia alias JJ4 wurde eingefangen. © Provinz Trentino

Währenddessen scheint im Trentino die Entscheidung gefallen zu sein, was mit der Problembärin JJ4, Brunos Schwester, die auch Gaia genannt wird, weiter passiert. Das Raubtier hatte Anfang April den Jogger Andrea Papi (26) im Val de Sole angegriffen und tödlich verletzt. Gaia wurde eingefangen und kam in ein abgeriegeltes Wildgehege.

Gaia soll in ein Bärenschutzgebiet

Und ihre Geschichte geht nun weiter: Laut der Tierschutzorganisation LAV, die sich auch gegen eine Tötung von Gaia gestemmt hatte, kommt sie nach Rumänien. . Das dortige Amt für Umweltschutz und das rumänische wissenschaftliche Komitee hätten der Übernahme der Bärin zugestimmt, berichtet der italienische Fernsehsender RAI. Die Bärin soll demnach in das Bärenschutzgebiet Libearty in Zarnesti gebracht werden. „Wir sind sehr glücklich darüber. Das bedeutet, dass die rumänische wissenschaftliche CITES-Behörde das ausgewiesene Schutzgebiet für die Unterbringung von JJ4 für voll geeignet hält“, sagt der Geschäftsführer der Tierschutzorganisation, Massimo Vitturi der RAI: „Jetzt gibt es wirklich keine Ausreden mehr für die Provinz, den Bären nicht an das Schutzgebiet zu übergeben und ihm ein neues Leben zu ermöglichen.“

Weitere Anhörung steht bevor – Gnadenhof erklärte sich bereit, Gaia aufzunehmen

Wie hier weiter vorgegangen wird, entscheidet sich aber erst in den kommenden Wochen. Zunächst steht in dieser Sache eine weitere Anhörung im Staatsrat in Trient an. Auch ein Gnadenhof in Niederbayern hatte sich bereit erklärt, Gaia aufzunehmen.

