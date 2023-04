Jagd auf Brunos Schwester: Förster haben Sichtkontakt zur Bärin, die den Jogger tötete

Von: Johannes Welte

Nachdem ein Jogger (26) im Trentino nahe der Grenze zu Südtirol von einer Bärin getötet wurde, ist das Tier immer noch in Freiheit. Nun gibt es offenbar Sichtkontakt.

Trient/Schliersee - Der Trentiner Provinzpräsident Maurizio Fugatti hatte vorige Woche die Tötung der Bärin Gaia angeordnet, die am 5. April bei Caldes im Val di Sole den Jogger Andrea Papi (26) getötet hatte. Sie ist die jüngere Schwester des Braunbären Bruno, der 2006 in Bayern erschossen wurde, nachdem er zum Sicherheitsrisiko geworden war.

Die Bärin Gaia, nachdem sie 2020 eingefangen wurde. Danach ließ man sie wieder frei © Autonome Provinz Trentino

Das Verwaltungsgericht Trient setzte am Freitag aber die Tötungsanordnung bis 11. Mai aus, nachdem Tierschutzverbände dagegen geklagt hatten. Die Bürgermeister der Region der Bärenattacke, dem Nonstal, drohen jetzt der Online-Ausgabe der Zeitung il quotidiano mit Rücktritt, falls der Bär nicht getötet werde.

Forstbeamte auf der Jagd nach Gaia © Autonome Provinz Bozen

Bärenfallen wurden am Monte Peller aufgestellt

Der Zeitung zufolge haben die Förster, die den Bären am Berg Peller verfolgen, Blickkontakt zu Gaia. Sie verfolgen sie demnach mit dem Fernglas. Gaia sei an einer Ohrmarke gut zu erkennen. Sie soll kein Junges bei sich haben. Die Förster versuchen nun, die Bärin mit Röhrenfallen zu fangen, die Köder sind demnach bereits ausgelegt. Gaia soll, wenn sie eingefangen ist, zunächst in das Wildgehege Casteller bei Trient gebracht werden. Hier war allerdings bereits einmal ein Bär wieder ins Freie geklettert.

Diese Röhrenfallen wurden am Monte Peller aufgestellt, um die Bärin Gaia einzufangen © Provinz Trient

Familie des Joggers kritisiert Tierschützer, die Gaia retten wollen

Franca Ghirardini, die Mutter von Andrea Papi, kommentierte gegenüber dem Sender Rai das Vorgehen der Umweltverbände, die die Tötung der Bärin ausgesetzt haben, so: „Auch ich bin gegen den Abschuss, aber sie sollten sich ruhigen Gewissens fragen: Was wäre, wenn es einem ihrer Kinder passiert wäre?“ Sie will zudem klarstellen: „Es ist weder die Schuld meines Sohnes noch die des Bären.“ Der Fehler müsse im Missmanagement derjenigen gesucht werden, die das Bärenwiederansiedlungs-Projekt Life Ursus geleitet haben, das nun außer Kontrolle geraten sei. „Die Tötung des Bären gibt mir Andrea nicht zurück“, so Papis Mutter weiter.

Das Opfer der Bärin Andrea Papi und seine Verlobte Alessia Gregori © privat instagram/facebook

Andrea Papis Verlobte Alessia Gregori verspürt keinen Hass gegen das Tier: „Der Bär tat, was ihm sein Instinkt sagte, und der Fehler ist sicherlich nicht dem Tier zuzuschreiben“, schrieb sie bei Facebook. Dennoch hat der Bär ihre Liebe zerstört. In ihrer Trauerrede sagte sie über ihren Verlobten: „Du warst die Erde, die mich stützt und mich auf der Erde hält, du warst das Wasser, das am Morgen erfrischt und am Abend wärmt. Du warst die Luft, die das Gefühl gibt, weit weg zu fliegen.“

