Bahn-Chaos in Niederbayern: Retter holen 750 Menschen aus Zügen – Verkehr steht immer noch still

Von: Tanja Kipke

Teilen

750 Menschen mussten aus liegengebliebenen Zügen geholt werden. © Freiwillige Feuerwehr Landshut/dpa

Der Zugverkehr in Landshut steht seit Donnerstagnachmittag still. Ein Schaden an der Oberleitung führt zu erheblichen Einschränkungen, auch für Züge von München.

Landshut – Chaotische Szenen spielten sich am Donnerstagnachmittag am Landshuter Bahnhof ab. Bierbänke wurden aufgebaut, Reisende mit Getränken versorgt und verpflegt. Laut Feuerwehr mussten 750 Menschen aus liegengeblieben Zügen geholt werden. Wie der BR berichtet, mussten Reisende aus einem der Züge, der unklimatisiert längere Zeit in der prallen Sonne stand, sogar ärztlich versorgt werden. Es seien auch Menschen in Krankenwagen behandelt worden, vor allem wegen Kreislaufproblemen.

Bahn-Chaos in Bayern: Keine Züge zwischen München und Regensburg

Wegen Gegenständen in der Oberleitung steht der Bahnverkehr in der Region seitdem still. Laut Deutsche Bahn seien aktuell keine Zugfahrten zwischen Landshut und Neufahrn sowie zwischen Landshut und Wörth möglich. Bedeutet: Es gibt keine Fahrten zwischen München und Regensburg, die Züge werden davor umgeleitet. Man könne nur in begrenztem Umfang einen Ersatzverkehr ermöglichen, so die Bahn.

Auf der Strecke von München nach Landshut sei demnach weiterhin mit „erheblichen Verspätungen und Zugausfällen“ zu rechnen. Hinsichtlich der Schadensursache an der Oberleitung und des entstandenen Sachschadens hat die Polizei vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Ersatzverkehr mit zehn Taxis zwischen Landshut und Neufahrn

Für die Strecke von Landshut nach Neufahrn hat die Bahn zehn Taxis im Pendel eingerichtet. Zwischen Landshut und Wörth verkehren ebenfalls zehn Taxis als Ersatzverkehr, zusätzlich gebe es aber noch Busse, die die Reisenden an ihr Ziel bringen. Diese fahren allerdings nur am Vormittag. Wie lange die Einschränkungen noch andauern werden, ist derzeit unklar. (tkip)

Video: Hälfte der Menschen in Deutschland will Bus und Bahn im Sommer meiden

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.