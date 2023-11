Bahn plant Mega-Tunnel in Bayern: „Wir bauen den längsten Güterzugtunnel Deutschlands“

Von: Nikolas Pelke

Die Bahn braucht mehr Platz im dicht besiedelten Nürnberger Ballungsraum – und will mit dem längsten Güterzugtunnel Deutschlands das Nadelöhr beseitigen. Davon soll auch der Fernverkehr profitieren.

Nürnberg – Der fränkische Ballungsraum ist so eng zusammengewachsen, dass zwischen Nürnberg, Fürth und Erlangen bald fast kein Blatt Papier mehr passt. Mit einem spektakulären Plan will die Bahn das Platzproblem lösen.

Entlastung für Fürth und die gesamte Region: 7,5-Kilometer-Tunnel in Planung

In einem gigantischen Tunnel sollen Güterwaggons zwischen Nürnberg und Erlangen unter der Erde verschwinden. Die rund 7,5 Kilometer lange Frachtzug-Röhre soll besonders die Engstelle in Fürth entlasten, damit beispielsweise Schnellzüge auf der neuen ICE-Strecke zwischen Nürnberg und Berlin nicht aufgehalten werden. Bis zu 40 Meter tief unter der Erde sollen die Waggons mit den schweren Lasten wie in einer U-Frachtbahn von der Bildfläche verschwinden.

Der Streckenabschnitt im Fränkischen Ballungsraum zwischen Nürnberg und Fürth zählt laut Bahn zu den am stärksten frequentierten in Bayern. Auf dem Abschnitt würde ein Großteil des Nah- und Fernverkehrs aus westlicher Richtung (Würzburg) und nördlicher Richtung (Bamberg) gebündelt wird. © DB AG

„Mit dem Tunnel trennen wir den Güterverkehr vom Personenverkehr und schaffen in der Metropolregion deutlich mehr Platz für Züge“, erklärt DB-Projektleiter Tim Lorenz. Um den Fernverkehr pünktlicher und zuverlässiger machen zu können, will die Bahn offensichtlich keine Zeit verlieren. „Wir wollen möglichst schnell mit den Bauarbeiten beginnen“, sagt eine Bahn-Sprecherin auf Anfrage.

Um die Staugefahr durch bummelnde Güterzüge zu verringern, soll der Güter- vom Personenverkehr auf dem viel befahrenen Streckenabschnitt komplett getrennt werden und eine zweigleisige Güterstrecke zwischen Nürnberg und Erlangen mit dem Mega-Tunnel als Herzstück ganz neu gebaut werden. Bei der Rothenburger Straße im Nürnberger Nordwesten soll der Tunnel beginnen und danach mehr oder weniger unter der Autobahn A73 verlaufen und im Süden der Hugenottenstadt in Erlangen-Eltersdorf später wieder das Tageslicht erreichen.

Die Güterzüge sollen in einem 7,5 Kilometer langen und bis zu 40 Meter tiefen Tunnel zwischen Nürnberg und Erlangen verschwinden, um mehr Platz für den Personenverkehr rund um den Knotenpunkt in Fürth zu erhalten. © DB AG

Mega-Tunnel zwischen Nürnberg und Fürth – Umweltverbände begrüßen Plan

„Die Güterzugstrecke ist das Megaprojekt für Franken. Wir bauen zwischen Nürnberg und Fürth den längsten Güterzugtunnel Deutschlands“, beschreibt Bahn-Projektmanager Lorenz den geplanten Tunnel, der selbst bei Umweltverbänden wie dem Bund Naturschutz (BN) nicht auf Widerstand stößt. „Wir begrüßen das Vorhaben und wollen, dass der Güterzugtunnel gebaut wird“, sagt Tom Konopka vom BN. Durch das Vorhaben verspricht sich der Umweltverband, der zuletzt die erfolgreichen Proteste gegen den gescheiterten Bau eines ICE-Instandhaltungswerks in Nürnberg aus Angst um den Erhalt des Nürnberger Reichswaldes angeführt hat, insgesamt eine Stärkung der Schiene.

„Wir bauen zwischen Nürnberg und Fürth den längsten Güterzugtunnel Deutschlands“, sagt Tim Lorenz, DB-Projektleiter für die Güterzugstrecke. © Judith Göhring / Deutsche Bahn AG

Neben vereinzelten Sorgen von Anwohnern wegen des wohl unvermeidlichen Baustellenlärms gibt es daher diesmal praktisch keine größeren Proteste gegen das Verkehrsprojekt. Im Handumdrehen ist die Infrastrukturmaßnahme trotzdem nicht zu stemmen. Ende der 20er Jahre könnten die Bauarbeiten laut Bahn beginnen, damit der Tunnel in den 30er Jahren tatsächlich in Betrieb gehen kann. Die Pläne für den Bau des längsten Güterzugtunnels Deutschlands sind in drei Abschnitte gegliedert.

Für den südlichsten Teilbereich von Nürnberg-Kleinreuth bis zum nördlichen Tunnelportal erwartet die Bahn schon bis zum Jahresende den Planrechtsbeschluss. „Für dessen Baubereiche könnte der Baubeginn mit seinen Bauvorbereitungen bereits in wenigen Jahren erfolgen“, teilt die Bahn-Sprecherin weiter mit. Der Baubeginn in den beiden nördlicheren Planfeststellungsabschnitten könnte dagegen wohl erst Ende der 20er Jahre erfolgen.

Richtig billig dürfte die Umsetzung trotz bislang ausbleibender Proteste trotzdem nicht werden. Experten sprechen häufig von einem Milliardenprojekt. Über genaue Kosten will sich die Bahn allerdings derzeit noch nicht äußern. Die Projektkosten würden sich laut Bahn erst nach Abschluss der Planverfahren und Bauverträge genau beziffern lassen. Die hohe Akzeptanz für den Güterzugtunnel dürften den Zeit- und Kostenplan zumindest nicht unnötig aus der Bahn werfen.

