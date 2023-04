Bahn-Streik in Bayern: Stillstand am Freitag auf den Gleisen – jetzt auch BRB betroffen

Bundesweiter Warnstreik

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Felix Herz schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Am Freitagvormittag wird der nächste Bahn-Streik die Züge in Bayern zum Stillstand bringen. Inzwischen ist auch die Bayerische Regionalbahn betroffen.

München – In Bayern wird erneut gestreikt: Nachdem bereits Anfang März der ÖPNV unter anderem in Nürnberg stillgestanden war, und Ende März der bundesweite Mega-Streik den Freistaat mit voller Wucht traf, steht nun schon der nächste Streik bevor. Am Freitag, 21. April, werden vormittags deutschlandweit zum größten Teil keine Züge der Deutschen Bahn fahren. Hinzu kommt inzwischen auch die Bayerische Regionalbahn.

Bahn-Streik in Deutschland am Freitag: Vormittags herrscht auf den Gleisen Stillstand

Es ist der zweite Warnstreik in der laufenden Tarifrunde zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und rund 50 Bahnunternehmen. Bisher ist kaum Bewegung in die Verhandlungen gekommen, bei den zwei Treffen mit Vertretern der Deutschen Bahn wurden die Gespräche bereits nach wenigen Stunden ergebnislos beendet. Kommende Woche steht die nächste Runde an – und die Gewerkschaft will am Freitag noch mal Stärke zeigen.

+ Binnen kurzer Zeit legt der nächste Streik den Bahnverkehr in Deutschland lahm. Auch in Bayern werden am Freitagvormittag keine Züge der Deutschen Bahn und der Bayerischen Regionalbahn verkehren. © Wolfgang Maria Weber / IMAGO

Für Freitag hat die EVG die Beschäftigten der rund 50 Bahnunternehmen aufgerufen, zwischen 3 Uhr und 11 Uhr die Arbeit niederzulegen. Die Deutsche Bahn (DB) kündigte am Mittwoch, 19. April, an, dass der Fernverkehr bis 13 Uhr komplett eingestellt werde. Bis in die Abendstunden sei mit Beeinträchtigungen zu rechnen. „Alle, die umplanen können, sollten das tun“, sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler. Betroffen davon ist übrigens auch die zur DB gehörende S-Bahn in München.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Transdev-Gruppe nun auch bestreikt: Bayern massiv von Streikwelle betroffen

In Bayern werden aber nicht nur die Züge der Deutschen Bahn zum größten Teil stehenbleiben. Inzwischen ist klar: Auch die Bayerische Oberlandbahn wird bestreikt. Die BRB (Bayerische Regiobahn) gehört zur Transdev-Gruppe – hier war der Streik zunächst noch nicht angekündigt worden, da noch Gespräche ausstanden. Diese liefen jedoch ebenfalls ergebnislos, weswegen die EVG nun auch die Beschäftigten der Transdev-Gruppe – zu der neben der BRB unter anderem auch die Nordwestbahn und die Mitteldeutsche Regiobahn gehören – zur Arbeitsniederlegung aufgerufen hat.

Es drängt sich immer mehr der Eindruck auf, dass die Arbeitgeber in dieser Tarifrunde bewusst die Konfrontation mit der EVG suchen. Es wird zwar viel von Wertschätzung gesprochen, tatsächlich aber wird versucht, zu sparen, wo immer es nur geht“, sagte EVG-Tarifvorständin Cosima Ingenschay in einer Mitteilung.

Streik im Bahnverkehr: Tarifrunden scheitern – Mindestlohn und Einmalzahlung im Fokus

Auch wenn der Streik nur auf den Freitagvormittag begrenzt ist, trifft er vor allem Pendler so kurz vor dem Wochenende hart. Doch die Parteien in der laufenden Tarifrunde scheinen noch ein gutes Stück voneinander entfernt zu liegen. Dabei geht es vor allem um Mindestlohn und Einmalzahlungen.

Letztere lehnt die EVG samt Inflationsausgleichsprämie ab. Sie fordert stattdessen, dass der gesetzliche Mindestlohn in Höhe von zwölf Euro pro Stunde – den aktuell viele Mitarbeiter lediglich durch Zulagen erreichen – in der Tariftabellen festgesetzt werde. Die Bahn wiederum hatte beim bislang letzten Treffen Mitte März einen Mindestlohn in Höhe von 13 Euro vorgeschlagen, will diesen aber erst ab August 2024 in die Tabellen aufnehmen. Das lehnt die Gewerkschaft strikt ab. (fhz mit Material von dpa)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Rubriklistenbild: © Wolfgang Maria Weber / IMAGO