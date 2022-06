„Lachend und kichernd in der Zugtoilette“: Zwei Frauen missbrauchen Notruf in der Bahn

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Zwei Frauen haben in Regensburg den Notruf im Zug missbraucht (Symbolbild). © Priller&MAUG via www.imago-images.de

Zwei Frauen haben in einem Zug in Regensburg den Notruf betätigt - dabei gab es gar keine Notlage. Der Triebfahrzeugführer fand sie kichernd auf dem Klo.

Regensburg - Zwei junge Frauen haben in der Nacht zum Montag (13. Juni) in Regensburg den Notruf in einem Zug betätigt. Eine Notlage gab es aber nicht. Das berichtet die Bundespolizei Waldmünchen. „Anscheinend drückten die beiden Frauen die Not-Taste nur aus Abenteuerlust.“

Regensburg: Frauen missbrauchen Notruf in Zug

Die Frauen - 19 und 21 Jahre alt - lösten gegen 3.15 Uhr im Flughafen-Express am Hauptbahnhof Regensburg Alarm beim Triebfahrzeugführer aus.

Demnach betätigten sie auf der Zugtoilette die Not-Taste und teilten dem Lokführer über die Sprechanlage mit, dass sie nicht wüssten, wie sich die Toilettentüre von innen wieder öffnen ließe. Trotz Erklärungen des Lokführer gelang es den Frauen scheinbar nicht, die Türe zu öffnen. DB-Mitarbeiter befreiten sie schließlich mittels eines Vierkant-Schlüssels aus ihrer vermeintlichen Notlage.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

Abwarten und Knopf drücken: Wenn der Aufzug stecken bleibt

Notruf in Regensburger Zug missbraucht - Frauen erlauben sich „Spaß“

„Schnell wurde aber klar, dass sich die jungen Frauen einen ‚Spaß‘ erlaubt haben. Als der Triebfahrzeugführer die beiden befreit hatte, fand er sie lachend und kichernd in der Zugtoilette vor“, teilt die Bundespolizei in der Pressemeldung mit. Die 21-Jährige wird sich zudem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge eines Cannabis-Produkts.

Im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Notrufen warnt die Bundespolizei: Der absichtliche oder wissentliche Missbrauch von Notrufen ist strafbar. Im Falle von verursachten Zugverspätungen können zudem zivilrechtliche Folgen drohen. Jemand, der bewusst falschen Alarm auslöst, kann für die entstandenen Kosten zur Verantwortung gezogen werden. Und das kann teuer werden.

Mit dem 9-Euro-Ticket mache ich mich auf den Weg aus dem Allgäu nach München. Was ich in der brechend vollen Regionalbahn erlebe, lässt mich sprachlos zurück. Ein Erlebnisbericht. (kam)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.