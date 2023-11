„Mit Sicherheit nicht das letzte Mal“: GDL-Chef kündigt weitere Bahnstreiks in Bayern an

Von: Felix Herz

Die GDL ruft seit Mittwochabend seine Mitglieder auf, die Arbeit niederzulegen. Den ganzen Tag über ist daher mit massiven Einschränkungen zu rechnen.

Seit Mittwochabend streikt die GDL (Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer). Bis Betriebsschluss in der Nacht von Freitag auf Samstag kommt der Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn fast gänzlich zum Erliegen.

(Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer). Bis Betriebsschluss in der Nacht von Freitag auf Samstag kommt der Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn fast gänzlich zum Erliegen. Pendler müssen ausweichen : Vor allem am Donnerstag gibt es massive Einschränkungen für Fahrgäste.

: Vor allem am Donnerstag gibt es massive Einschränkungen für Fahrgäste. Alle Auswirkungen des GDL-Streiks auf Bayern lesen Sie hier in unserem Live-Ticker.

Update, 16. November, 17.01 Uhr: Der Warnstreik führt seit Mittwochabend (15. November) zu Tausenden von Zugausfällen. Im Fernverkehr ist die DB weiterhin mit einem Notfahrplan unterwegs – mit nur 20 Prozent der eigentlich geplanten Verbindungen. Auch im bayerischen Regionalverkehr gibt es einen Notbetrieb – immerhin aber pendelt beispielsweise die Werdenfelsbahn zwischen München und Garmisch-Partenkirchen im Stundentakt, auf der Verbindung München-Nürnberg gibt es zumindest alle zwei Stunden einen Zug.

Massen an den S-Bahnsteigen in München. Nach wie vor fährt die S-Bahn mit Notfallfahrplan. © Haag Klaus

„Mehrere hundert Kollegen“ seien im Ausstand, zeigte sich Bayerns GDL-Chef Uwe Böhm gegenüber unserer Redaktion zufrieden. Besonderes Augenmerk gilt den Stellwerken, wo aber die Mehrheit der Belegschaft bei der Konkurrenzgewerkschaft EVG ist. Deshalb könnten Stellwerke nur „punktuell“ lahmgelegt werden, etwa in Schwandorf oder Regensburg. Im Güterverkehr ist die Streikbeteiligung sehr hoch – hunderte Züge sind im Rückstau.

Streik wirkt sich bislang kaum auf Straßenverkehr aus – viele Menschen im Homeoffice

Trotz des Streiks gab es auf den Straßen bislang keine größeren Staus. Das belegen Daten des Handynutzer-Auswerters TomTom, der bilanzierte: „Der Streik ist weitgehend folgenlos geblieben.“ Arbeitergeber und Arbeitnehmer haben offenbar kurzfristig auf Homeoffice umgeschaltet. Doch auch an den Bahnhöfen der S-Bahn München warteten am Morgen viele Fahrgäste – nicht jeder kann von Zuhause aus arbeiten. Diese konnte bislang ihren versprochenen Ein-Stunden-Takt einhalten.

Die GDL richtete ihren Streik vor allem auf die Deutsche Bahn aus. Bayerns GDL-Chef Böhm lobte fast demonstrativ das Verhalten von Go-Ahead (München-Augsburg und Allgäu), mit der die Verhandlungen „sehr konstruktiv“ vorankämen. Am 18. Dezember ist die nächste Verhandlungsrunde anberaumt, bis dahin werde es keinen Streik bei Go-Ahead geben. Allein der „Rote Riese“ – also die DB – verhalte sich „wie die Axt im Walde“, so Böhm.

GDL-Chef warnt vor weiteren Bahnstreiks in Bayern: „Mit Sicherheit nicht das letzte Mal“

Der Vorsitzende der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, schließt weitere Warnstreiks bei der Deutschen Bahn nicht aus. „Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich das nicht“, sagte er in Schwerin. Weselsky nahm dort an einer Kundgebung des Deutschen Beamtenbundes (dbb) teil, der für den öffentlichen Dienst der Länder ebenfalls in Tarifverhandlungen steckt. Für Bayern bestätigte das Böhm: „Das wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein, so wie sich die Deutsche Bahn anstellt.“ Im Raum steht eine Urabstimmung – stimmen die Mitglieder zu, könnte die GDL unbefristet streiken. Auch Arbeitsniederlegungen rund um Weihnachten schloss Weselsky nicht aus. Bislang habe die GDL nie an Weihnachten gestreikt, „aber ich lasse mich da nicht auf einen Tag festlegen“.

Bahnchef Richard Lutz verdiente 2022 mehr als zwei Millionen Euro – dank diverser Boni

Update vom 16. November, 11.45 Uhr: Auf ihrer Presseseite gibt die Deutsche Bahn einen Überblick zur aktuellen Lage. Demnach gibt es wie erwartet ein „überall eingeschränktes Zugangebot bei DB Regio“. Der Notfahrplan sei aber verlässlich angelaufen und viele Reisegäste haben ihre Fahrt verschieben können. Beim Fernverkehr fahren derzeit 20 Prozent der ICE- und Intercity-Züge. Die Auskunftssysteme (App und Website) werden laut DB laufend aktualisiert.

Reichlich Wirbel rund um den Streik der GDL gibt es im Netz. Unter anderem auf X (vormals Twitter) posten viele Nutzer die Meldung vom Beginn des Jahres, wonach Bahnchef Richard Lutz 2022 sein Gehalt durch Boni mehr als verdoppelte. Viele User schreiben daher, dass sie den Frust der Lokführer sehr gut nachvollziehen können und äußern ihr Unverständnis über die Boni, die der Bahnchef einstreicht, während die Deutsche Bahn weiter mit massiven Problemen zu kämpfen hat.

Andere User bei X zeigen dagegen wenig Verständnis für den Streik der Lokführer. Sie argumentieren meist, dass das Angebot der Deutschen Bahn – vor allem die elf Prozent mehr Gehalt – völlig ausreichend sei.

Im Jahr 2022 konnte DB-Chef Richard Lutz sein Gehalt durch Boni mehr als verdoppeln – auf 2,24 Millionen Euro. Im Angesicht des aktuellen GDL-Streiks sorgt dies im Netz für neue Diskussionen. © Arnulf Hettrich / IMAGO

Update vom 16. November, 9.50 Uhr: Inzwischen lässt sich ein erstes Fazit zu den Auswirkungen des GDL-Streiks ziehen. Vor allem im morgendlichen Berufsverkehr heute waren die Einschränkungen massiv. Zugausfälle und deutliche Verspätungen machen das Pendeln teils zum Glücksspiel. Auch der S-Bahn-Verkehr in München und Nürnberg war stark betroffen. Einige S-Bahnlinien verkehrten nur noch im 60-Minuten-Takt, einige fielen ganz aus.

Die Privatbahnen in Bayern, etwa goAhead, Länderbahn und Bayerische Regiobahn (BRB), waren nicht direkt vom Streik betroffen –zu Beeinträchtigungen kam es dennoch. So kam es etwa auf den Strecken der Länderbahn zu Ausfällen der Oberpfalzbahn zwischen Schwandorf und Bodenwöhr wegen Arbeitsniederlegungen im Stellwerk Bodenwöhr. Ebenfalls zu Teilausfällen beim alex kam es zwischen Regensburg und Schwandorf wegen Arbeitsniederlegungen im Stellwerk Regensburg. Später seien die Stellwerke wieder besetzt worden.

Während die GDL streikt und den Nah- und Fernverkehr in weiten Teilen Bayerns lahmlegen, diskutieren die Nutzer im Netz um die Gründe für den Arbeitskampf. © picture alliance/dpa | Marijan Murat

Stillstand auf den Gleisen in Bayern: Lokführer erklärt Streik im Interview

Update vom 16. November, 9.50 Uhr: Der Streik der GDL läuft auf Hochtouren, die Bahnhöfe in Bayern sind teils menschenleer. Viele frustrierte Pendler müssen auf andere Verkehrsmittel ausweichen oder im Homeoffice arbeiten. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärte nun ein Lokführer, warum er streikt. Vielen ginge es demnach um das Gehalt, das um einen Sockelbetrag erhöht werden soll. Er bezog in dem Interview aber auch Stellung zu der Forderung der Gewerkschaft nach einer 35-Stunden-Woche – und verweist auf „wichtige Unterschiede“, zum Beispiel, dass der Lokführer kein Homeoffice machen kann.

Wegen eines GDL-Streiks kommt der Bahnverkehr in Bayern am Donnerstag, 16. November, fast gänzlich zum Erliegen. © Funke Foto Services / IMAGO

Streik-Tag in Bayern: Deutsche Bahn lahmgelegt – Nürnberger Hauptbahnhof fast menschenleer

Update vom 16. November, 7.40 Uhr: Viele Pendler müssen am heutigen Donnerstag vom Bahnverkehr absehen. Das zeigt ein Blick unter anderem auf den Nürnberger Hauptbahnhof, der in den Morgenstunden bis auf wenige Fahrgäste menschenleer ist – trotz des immerhin gültigen Notfahrplans der Deutschen Bahn. Wie massiv die Einschränkungen heute am Ende werden, bleibt noch abzuwarten, da noch unklar ist, wie viele Bahnangestellte dem Aufruf der GDL gefolgt seien, sagte ein Gewerkschaftssprecher.

Erstmeldung vom 16. November: München – Seit Mittwochabend, 22 Uhr, kommt der Bahnverkehr in Bayern fast komplett zum Erliegen. Die GDL (Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer) hat im Rahmen der aktuellen Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn zu einem Streik aufgerufen.

Im Gegensatz zur EVG, die dieses Jahr bereits gestreikt hat und ihre Tarifverhandlungen erfolgreich beendete, steckt die GDL noch mittendrin – und fordert unter anderem eine 35- statt 38-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Auf Seiten der Deutschen Bahn stößt das auf wenig Gegenliebe, doch die Verhandlungen laufen noch, am Donnerstag und Freitag sollen neue Verhandlungsrunden anstehen. Trotzdem will die GDL schon jetzt den Druck erhöhen und hat kurzfristig zum Streik aufgerufen.

GDL-Streik in Bayern: Deutsche Bahn rechnet mit „massiven Einschränkungen“

Die Deutsche Bahn hatte nicht lange Zeit, um auf den Streik der GDL zu reagieren und einen Notfahrplan zu erstellen. Sicher ist nur, so schreibt es auch die Deutsche Bahn, dass mit „massiven Einschränkungen“ beim Verkehr aller DB-Züge zu rechnen ist. „Die DB bedauert sehr, dass dadurch die Reisepläne von Millionen Bahnkund:innen betroffen sind“, heißt es.

Der Warnstreik der GDL legt den Bahnverkehr in Bayern lahm. Viele Pendler müssen umsteigen – so ist der Nürnberger Hauptbahnhof (im Bild) am Donnerstagmorgen fast menschenleer. © NEWS5 / Deyerler

Fahrgäste werden gebeten, während des Streiks auf nicht notwendige Reisen zu verzichten. Bei allen Tickets im Zeitraum des Streiks entfallen die Zugbindungen und sie können auch zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden, teilte die Deutsche Bahn mit. „Die Fahrkarte gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden.“

Was Bahnreisende jetzt zum Streik wissen müssen, haben wir hier für Sie gesammelt.

Streik bei der Deutschen Bahn: Welche Züge fahren?

Die Deutsche Bahn strebt während des Streiks auf vielen Linien einen Notfahrplan an. Hier eine Übersicht, welche Züge und S-Bahnen fahren – und in welcher Taktung:

S-Bahn Nürnberg Linie 1/2/3/4: Notfahrplan



RE 1 / München Hbf - Nürnberg Hbf: zweistündlich



RE 3 / München Hbf - Passau: zweistündlich



RB 6 / München Hbf - Garmisch-Partenkirchen: stündlich



RB 60 / Garmisch-Partenkirchen - Pfronten-Steinach: stündlich



RB 63 / Murnau - Oberammergau: stündlich



RB 66 / Tutzing - Penzberg: stündlich



S6 / Mittenwald - Innsbruck: zweistündlich durch die ÖBB

Der Streik trifft auch den S-Bahn-Verkehr in München mit voller Wucht – alle Entwicklungen und Informationen zur Landeshauptstadt erhalten Sie hier.

Am Donnerstag, 16. November, erreicht der GDL-Streik seinen Höhepunkt. Fahrgäste in Bayern müssen mit massiven Ausfällen rechnen. © picture alliance/dpa | Daniel Bockwoldt

Fahrgäste müssen laut Deutscher Bahn bis zum Betriebsschluss in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit massiven Einschränkungen beim Nah- und Fernverkehr rechnen. „Unser Ziel ist es, ab Freitagfrüh, das vollständige Fahrplanangebot wieder anzubieten“, schreibt die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung.

Fahrgäste sollen sich über die App DB-Navigator oder auf der Website der Deutschen Bahn über ihre Verbindung informieren. Auch die kostenlose Service-Hotline steht demnach zur Verfügung. (fhz)

