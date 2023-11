Bahnstreik der GDL in Bayern: Ausfälle erreichen heute Höhepunkt – Nürnberger Hauptbahnhof menschenleer

Von: Felix Herz

Die GDL ruft seit Mittwochabend seine Mitglieder auf, die Arbeit niederzulegen. Den ganzen Tag über ist daher mit massiven Einschränkungen zu rechnen.

Update vom 16. November, 7.40 Uhr: Viele Pendler müssen am heutigen Donnerstag vom Bahnverkehr absehen. Das zeigt ein Blick unter anderem auf den Nürnberger Hauptbahnhof, der in den Morgenstunden bis auf wenige Fahrgäste menschenleer ist – trotz des immerhin gültigen Notfahrplans der Deutschen Bahn. Wie massiv die Einschränkungen heute am Ende werden, bleibt noch abzuwarten, da noch unklar ist, wie viele Bahnangestellte dem Aufruf der GDL gefolgt seien, sagte ein Gewerkschaftssprecher.

Der Warnstreik der GDL legt den Bahnverkehr in Bayern lahm. Viele Pendler müssen umsteigen – so ist der Nürnberger Hauptbahnhof (im Bild) am Donnerstagmorgen fast menschenleer. © NEWS5 / Deyerler

Erstmeldung vom 16. November: München – Seit Mittwochabend, 22 Uhr, kommt der Bahnverkehr in Bayern fast komplett zum Erliegen. Die GDL (Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer) hat im Rahmen der aktuellen Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn zu einem Streik aufgerufen.

Im Gegensatz zur EVG, die dieses Jahr bereits gestreikt hat und ihre Tarifverhandlungen erfolgreich beendete, steckt die GDL noch mittendrin – und fordert unter anderem eine 35- statt 38-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Auf Seiten der Deutschen Bahn stößt das auf wenig Gegenliebe, doch die Verhandlungen laufen noch, am Donnerstag und Freitag sollen neue Verhandlungsrunden anstehen. Trotzdem will die GDL schon jetzt den Druck erhöhen und hat kurzfristig zum Streik aufgerufen.

GDL-Streik in Bayern: Deutsche Bahn rechnet mit „massiven Einschränkungen“

Die Deutsche Bahn hatte nicht lange Zeit, um auf den Streik der GDL zu reagieren und einen Notfahrplan zu erstellen. Sicher ist nur, so schreibt es auch die Deutsche Bahn, dass mit „massiven Einschränkungen“ beim Verkehr aller DB-Züge zu rechnen ist. „Die DB bedauert sehr, dass dadurch die Reisepläne von Millionen Bahnkund:innen betroffen sind“, heißt es.

Am Donnerstag, 16. November, erreicht der GDL-Streik seinen Höhepunkt. Fahrgäste in Bayern müssen mit massiven Ausfällen rechnen. © picture alliance/dpa | Daniel Bockwoldt

Fahrgäste werden gebeten, während des Streiks auf nicht notwendige Reisen zu verzichten. Bei allen Tickets im Zeitraum des Streiks entfallen die Zugbindungen und sie können auch zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden, teilte die Deutsche Bahn mit. „Die Fahrkarte gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden.“

Streik bei der Deutschen Bahn: Welche Züge fahren?

Die Deutsche Bahn strebt während des Streiks auf vielen Linien einen Notfahrplan an. Hier eine Übersicht, welche Züge und S-Bahnen fahren – und in welcher Taktung:

S-Bahn Nürnberg Linie 1/2/3/4: Notfahrplan



RE 1 / München Hbf - Nürnberg Hbf: zweistündlich



RE 3 / München Hbf - Passau: zweistündlich



RB 6 / München Hbf - Garmisch-Partenkirchen: stündlich



RB 60 / Garmisch-Partenkirchen - Pfronten-Steinach: stündlich



RB 63 / Murnau - Oberammergau: stündlich



RB 66 / Tutzing - Penzberg: stündlich



S6 / Mittenwald - Innsbruck: zweistündlich durch die ÖBB

Der Streik trifft auch den S-Bahn-Verkehr in München mit voller Wucht – alle Entwicklungen und Informationen zur Landeshauptstadt erhalten Sie hier.

Fahrgäste müssen laut Deutscher Bahn bis zum Betriebsschluss in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit massiven Einschränkungen beim Nah- und Fernverkehr rechnen. „Unser Ziel ist es, ab Freitagfrüh, das vollständige Fahrplanangebot wieder anzubieten“, schreibt die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung.

Fahrgäste sollen sich über die App DB-Navigator oder auf der Website der Deutschen Bahn über ihre Verbindung informieren. Auch die kostenlose Service-Hotline steht demnach zur Verfügung. (fhz)

