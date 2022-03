BMW-Fahrer kracht frontal gegen Baum - 26-Jähriger schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Von: Katarina Amtmann

Der BMW-Fahrer schwebt in Lebensgefahr. © NEWS5 / Merzbach

Ein BMW-Fahrer ist nahe Bamberg frontal gegen einen Baum geprallt. Er musste von Rettungskräften aus seinem Wagen befreit werden und schwebt in Lebensgefahr.

Bamberg – Im Landkreis Bamberg hat sich am Montagmittag (21. März) ein schwerer Unfall ereignet. Ein Autofahrer (26) war mit einem Baum kollidiert und schwebt in Lebensgefahr. Die ST2263 zwischen Pommersfelden und Burgebrach war für mehrere Stunden gesperrt.

Bamberg: BMW-Fahrer verunglückt auf Staatsstraße in Bayern

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 26-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge gegen 11.15 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Steppach und Küstersgreuth. Er kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Baum. „Durch die Wucht des Aufpralls verformte sich die gesamte Fahrzeugfront und der 26-Jährige musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr zunächst aus seinem Wagen befreit werden“, so die Polizei. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus, wo er noch am frühen Nachmittag operiert werden musste. Sein Zustand gilt derzeit als kritisch. Am Auto, einem BMW, entstand ein Totalschaden.

Bamberg: BMW-Fahrer kracht gegen Baum – Staatsstraße zeitweise gesperrt

Weiter heißt es: „Streifenbeamte der Polizei Bamberg-Land sperrten für die Dauer der Unfallaufnahme die ST2263 im betroffenen Teilstück und leiteten den Verkehr ab. Für die Ermittlung der Unfallursache werden sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg durch einen Sachverständigen unterstützt.“ (kam)

