Nur noch Notoperationen in Bamberger Kliniken: Arger Personalmangel – Landrat mit dringendem Appell

Von: Felix Herz

In den Kliniken Bambergs herrscht arger Personalmangel – wegen Corona. Das hat Konsequenzen für den Betrieb (Symbolbild). © BeckerBredel / MiS / IMAGO (Foto-Collage)

Den Bamberger Kliniken mangelt es coronabedingt derzeit massiv an Personal. Daher gibt es derzeit nur Notoperationen. Das Landratsamt appelliert an die Bürger.

Bamberg – Es ist Sommer, heiß, die meisten Menschen in Bayern geimpft und Corona-Maßnahmen gibt es kaum noch. Und doch gibt der Virus einfach keine Ruhe. Die Zahlen steigen und vor allem die Quarantänezeiten sorgen teils für herben Personalmangel. So muss nicht nur der Zugverkehr mit Ausfällen kämpfen – auch die Stadt- und Landkreiskliniken Bamberg sind schwer betroffen, wie der BR vermeldet.

Bamberger Kliniken im Corona-Kampf: Nur noch Notoperationen

Rund zwölf Prozent des Pflegepersonals sowie fünf Prozent des medizinischen Personals fallen derzeit wegen Corona aus – laut BR hat sich die Zahl damit in den letzten vier Wochen verdoppelt. Das hat Konsequenzen für den Betrieb der Kliniken, im Klinikum Bamberg können derzeit – vorerst bis Mittwoch, 20. Juli – Notoperationen durchgeführt werden.

Ein Problem dabei ist auch die neue Corona-Variante BA5 selbst: Sie sorge für schwerere Verläufe und längere Aufenthalte in den Kliniken – es trifft also Patienten wie Personal. Jetzt steht auch noch die Sandkerwa in Bamberg an, ein traditionelles Volksfest in der Altstadt. Schon jetzt werden daher Notfallpläne für die Zeit nach den Feierlichkeiten entwickelt – vor allem präventiv. Gegenüber dem BR richtete das Landratsamt aus, dass Operationen priorisiert werden müssen, sollte „es zu einer Zuspitzung des Krankenstandes“ kommen.

Hohe Inzidenzen in Bamberg – und Hilferufe aus Nürnberg

Parallel zu den herben Personalproblemen an den Kliniken in Bamberg steigen auch die Inzidenzen in der Region wieder an. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt bei über 1.000, in der Stadt bei über 800. Verschärft werden die Umstände zusätzlich von den längeren Quarantänepflichten, die für Menschen in der Pflege gelten, heißt es beim BR, der sich auf das Klinikum Forchheim bezieht.

Die Frist zum Freitesten liege hier bei neun bis 12 Tagen. Mit Blick auf die anstehende Sandkerwa ist zusätzlich mit steigenden Infektionen zu rechnen – wie üblich nach Volksfesten und größeren Veranstaltungen, zuletzt zu beobachten bei der Erlanger Bergkirchweih nahe Nürnberg.

Corona in Bayern: Landrat appelliert an Bevölkerung

Apropos Nürnberg: Hier müssen sich Klinken immer wieder aus der Notfallversorgung abmelden, wodurch Patienten in andere Kliniken – zum Beispiel in Bamberg – verlegt werden müssen. Von dort geht es dann wiederum weiter in die Landkreiskliniken.

Die Lage ist ernst – beim BR appellierte daher Landrat Johann Kalb an die Bevölkerung: „Corona ist noch nicht überwunden.“ Man solle die AHA-Regeln beachten, bittet er die Menschen. Es sei verständlich, dass man wieder raus und feiern gehe, doch die Virus-Variante BA.5 breite sich stark aus. (fhz)

