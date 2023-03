Mann findet leblosen Fahrradfahrer auf Straße: Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Unglück

Von: Felix Herz

Am Donnerstagmorgen, 2. März, wurde ein toter Radfahrer in Bayern gefunden. Die Ermittler gehen von einem Unfall aus – allerdings ohne einen weiteren Beteiligten. (Symbolbild) © HärtelPRESS / IMAGO

In der Nähe von Bamberg wurde am Donnerstagmorgen ein lebloser Fahrradfahrer gefunden. Ursache ist wohl ein Unfall – aber ohne einen weiteren Beteiligten.

Veilbronn – Tragischer Fund am Donnerstagmorgen, 2. März, in Bayern: Auf der Staatsstraße 2187 zwischen Veilbronn und Traindorf, Landkreis Bamberg, wurde der leblose Körper eines Radfahrers gefunden. Der sofort alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang – und sucht Zeugen.

Toter Fahrradfahrer am Straßenrand: Polizei ermittelt

In einer Pressemitteilung vom Donnerstagmittag informiert das Polizeipräsidium Oberfranken über den tragischen Fund eines toten Radfahrers in der Nähe von Bamberg. Ein unbeteiligter Zeuge habe gegen 6.15 Uhr den leblosen Körper eines 76 Jahre alten Mannes auf dem Radweg neben der Staatsstraße 2187 gefunden.

Laut Polizei gab es an der Unfallstelle keinerlei Hinweise darauf, dass es einen weiteren Beteiligten an dem Unfall gab. „Die Ermittler gehen davon aus, dass der 76-Jährige von selbst mit seinem Fahrrad zu Fall kam“, heißt es in der Mitteilung. Ein Sachverständiger unterstütze anschließend die Polizeiinspektion Bamberg-Land bei der Unfallaufnahme. Im Fokus bei den anstehenden Ermittlungen der Polizei stehen nun der genaue Unfallhergang sowie die Unfallursache.

Zeugenaufruf: Polizei versucht Unfallursache zu klären

Bei der Suche nach den Hintergründen zu dem tödlichen Unfall hofft die Polizei nun auf die Unterstützung von Zeugen. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land sucht Personen, die den später verunfallten 76-jährigen Radfahrer am Mittwoch, 1. März, im Zeitraum von 18 bis 22 Uhr gesehen haben.

Er „war mit seinem schwarzen Trekkingrad von Heiligenstadt in Oberfranken kommend in Richtung Veilbronn unterwegs“ und trug eine „schwarze, lange Radlerhose, eine hellblaue Fahrradjacke und einen schwarzen Fahrradhelm“, heißt es in der Beschreibung der Polizei. Wer sachliche Angaben machen kann, solle sich unter der Telefonnummer (09 51) 9 12 93 10 mit den Beamten in Verbindung setzen. (fhz)

