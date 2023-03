Bamberg verurteilt Drohbrief der Klimaaktivisten als Erpressung: OB spricht von „versuchter Nötigung“

Von: Carina Ottillinger

In einem Brief bietet die „Letzte Generation“ der Stadt Bamberg das Ende der Protestaktionen an, wenn ihre Forderungen erfüllt werden. Für einige Stadträte gleicht das einer Erpressung.

Bamberg – Die „Letzte Generation“ fordert einen deutschlandweiten „Gesellschaftsrat Klima“. In dem Expertenrat sollen Bürger und Experten für die Bundesregierung eine verpflichtende Lösung in Hinblick auf „Nullemissionen bis 2030 in Deutschland“ erarbeiten, heißt es in einem Schreiben, das auch die Stadt Bamberg erhalten hat. Grundsätzliche Unterstützung der Idee haben laut mehreren Medienberichten bisher die Bürgermeister von Hannover, Tübingen und Marburg geäußert. Die Stadt Bamberg hat noch keine Stellungnahme abgegeben.

„Letzte Generation“ droht Bamberg: OB Starke spricht von Nötigung

Erst letzte Woche haben die Aktivisten den Bamberger Dom „gestürmt“ und eine weltberühmte Figur gekapert. In dem Brief von Ende Februar hat die Aktivistengruppe der Stadt Bamberg nun mit einer „maximaler Störung der öffentlichen Ordnung“ gedroht, sollte sie nicht ebenfalls hinter der Gesellschaftsrats-Idee stehen. Bei positiver Rückmeldung werde die Gruppe den Protest „dauerhaft beenden“, heißt es weiter.

Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) lehnt die Vorgehensweise der „Letzten Generation“ ab: „Die versuchte

Nötigung macht eine Gesprächskultur unmöglich“, sagt er gegenüber Merkur.de. Dennoch hat er gemeinsam mit dem zweiten Bürgermeister Jonas Glüsenkamp (Grüne) und dem Dritten Bürgermeister Wolfgang Metzner (SPD) schnell reagiert und der Initiative mitgeteilt, dass die aktuelle Forderung der „Letzten Generation“ auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ältestenrats am 17. März steht. Dem Bürgermeistertrio ist eine neutrale Meinungsbildung zur Forderung der Initiative wichtig.

Klimareferent Glüsenkamp befürwortet Bürgerräte

Ob es nach Abschluss des Meinungsbildungsprozesses gemeinsam mit den Mitgliedern des Ältestenrates zu

einem Gespräch kommt, steht aktuell noch nicht fest. Das hänge vor allem von den Bewertungen der Fraktionen im Stadtrat ab. Glüsenkamp erklärt unserer Redaktion: „Zu Gesprächen mit lokalen Akteuren bin ich, wie bei allen anderen Gruppen auch, stets bereit.“ Auch auf Facebook machte er seinen Standpunkt deutlich. Die Einführung von Bürgerräten zum Klimaschutz befürwortet Glüsenkamp. Kein Verständnis hingegen hat er für die Drohungen.

Erpressung sei keine Ausdrucksform legitimen Protests

Das sehen auch andere Stadträte so. In einem gemeinsamen Antrag lehnen daher Claudia John (FW), Daniela Reinfelder (BuB), Martin Pöhner (FDP) und Klaus Stieringer aus dem Bamberger Stadtrat jegliche Gespräche mit der Gruppierung ab. In einem Dringlichkeitsantrag für die nächste Stadtratssitzung verurteilen sie den Brief der „Letzten Generation“ als „Erpressung“, auf welche sich die Stadtverwaltung nicht einlassen dürfe. Dieses Schreiben sei „keine Ausdrucksform legitimen Protests“.

Stadträte warnen vor politischen Erpressungsversuchen

Gleichzeitig lehnen die Antragsteller die Forderung der „Letzten Generation“ nach einem Gesellschaftsrat ab. In einem demokratischen System träfen nicht Räte politische Entscheidungen, sondern demokratisch gewählte Volksvertreter. Daneben warnen sie davor, auf politische Erpressungsversuche einzugehen. „Wer meint, Straftaten und politischen Erpressungsversuchen damit begegnen zu können, indem er sich deren Forderungen zu eigen macht, nur damit Ruhe ist, der schadet als gewählter Vertreter der Demokratie insgesamt.“

