„Mädchen im Kornfeld, das wäre ein Traum“: Barbara Schöneberger erhält witziges Angebot nach ESC-Vorentscheid

Von: Katharina Brumbauer

Ein Satz Barbara Schönebergers beim ESC-Vorentscheid ließ die Veranstalter der Bundesgartenschau aufhorchen. Das Team postete daraufhin auf Facebook ein witziges Angebot an die Moderatorin.

Köln/Freyung – Gerade singt Anica Russo beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest noch von einem Mädchen, das einen großen Traum hat, im Leben aber immer wieder zurückgeworfen wurde. „Once upon a dream“ heißt die dunkle Ballade. Auf der Bühne steht die 22-jährige Sängerin inmitten grüner Schilfpflanzen. Nach Russos Beitrag schwenkt die Kamera auf Moderatorin Barbara Schöneberger, die im Publikum sitzt, den Kopf jetzt ihrerseits zwischen zwei Schilfpflanzen heraus steckt.

Und dann verrät die Star-Moderatorin einen eigenen Traum. Einen Traum, der das Team der Bayerischen Landesgartenschau in Freyung zu einer witzigen Einladung hinreißen lässt.

Barbara Schöneberger erhält Angebot von Bayerischer Landesgartenschau

„Ich sehe mich auf so einer Bühne, in so einem Glitzerkleid, ein bisschen Wind von vorne, wie so ein Mädchen im Kornfeld, das wäre der absolute Traum“, sagt Schöneberger. Und fährt fort: „Sie können mich auch buchen für die nächste Landesgartenschau.“ Das lassen sich die Organisatoren der Bayerischen Landesgartenschau im niederbayerischen Freyung nicht zweimal sagen. „Natürlich greifen wir diesen Vorschlag auf, Barbara Schöneberger ist eine der bekanntesten und beliebtesten Moderatorinnen Deutschlands“, erklärte die Geschäftsführerin der Landesgartenschau auf Nachfrage von Merkur.de von IPPEN.MEDIA. „Eigentlich hat sie sich offiziell beworben.“ Und so macht das Team der Moderatorin auf Facebook ein witziges Angebot.

Verleitete die Organisatoren der Landesgartenschau in Freyung zu einem witzigen Angebot: Moderatorin Barbara Schöneberger. © dpa bildfunk: Rolf Vennenbernd

Barbara Schöneberger spricht bei ESC-Vorentscheid über Traum: Landesgartenschau macht ihr ein Angebot

„Gerne würden wir Ihnen diesen Traum erfüllen“, heißt es in dem Social-Media-Post der Landesgartenschau, in dem Schöneberger auch direkt markiert wurde. „Wir laden Sie herzlich ein, im Glitzerkleid die Eröffnung der Landesgartenschau am 25. Mai 2023 in der Stadt Freyung zu moderieren.“ Die Reaktion der Netz-Gemeinde ließ nicht lange auf sich warten. „Nicht zögern, Barbara Schöneberger“, schrieb eine Nutzerin. „Das würde uns alle sehr freuen“, hieß es in einem weiteren Kommentar. Ein Hotel in der niederbayerischen Kreisstadt bot sich der Moderatorin direkt als Unterkunft an und betonte mit einem Augenzwinkern: „Schilf-Deko wäre kein Problem.“

Direkt bei dem Management von Barbara Schöneberger hat das Team der Landesgartenschau wohl keine Anfrage gestellt, ob die beliebte Moderatorin tatsächlich die Landesgartenschau in Freyung moderieren möchte. „Meines Wissens nach ist das über Facebook gelaufen“, erklärt Teresa Weis, im Team der Landesgartenschau für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zuständig, gegenüber Merkur.de.

Barbara Schöneberger auf Facebook angefragt: Landesgartenschau sucht tatsächlich einen Moderator

Ist die Anfrage an Schöneberger aber auch tatsächlich Ernst gemeint? Durchaus. „Barbara Schöneberger wurde erst vor kurzem, im Januar, der Bayerische Verdienstorden verliehen. Sie könnte dem noch einen Verdienst draufsetzen und die Bayerische Landesgartenschau 2023 in Freyung für ein erschwingliches Honorar eröffnen“, sagt Obermeier unserer Redaktion. „Dann wäre das doch eine runde Sache. Der Eintrag ins Goldene Buch der Landesgartenschau wäre ihr sicher.“ Tatsächlich könnte das Team noch einen Moderator oder eine Moderatorin gebrauchen. „Der ursprüngliche Moderator musste uns aus Termingründen absagen“, teilt der Eventmanager der Landesgartenschau Lukas Lukaschik Merkur.de mit. Und wenn eine Moderatorin wie Barbara Schöneberger die Eröffnung moderieren würde, würde das der im Sommer über 132 Tage laufenden Veranstaltung sicherlich noch mehr Aufmerksamkeit verleihen.

Das Social Media Team der Landesgartenschau ließ es sich auch nicht nehmen, Schöneberger nachträglich zum Geburtstag zu gratulieren. Am Sonntag, 5. März, wurde sie 49 Jahre alt. Bei der Gelegenheit machten die Netz-Beauftragten der Landesgartenschau der Moderatorin einen Auftritt bei ihrer Eröffnung noch einmal schmackhaft. „Wenn das kein ausgefallenes Geburtstagsgeschenk ist“ schrieben sie und verzierten ihren Kommentar mit einem breit lächelnden Emoticon. „Barbara Schöneberger ist eine gebürtige Münchnerin“, betont Lukaschik. Als solche kenne sie Freyung und den Bayerischen Wald wahrscheinlich. „Und wenn nicht, dann wird es sowieso höchste Zeit. Denn Blumen und Wind haben wir, das Glitzerkleid darf sie selbst mitbringen.“

