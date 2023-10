Baum stürzt auf Gebäude, Ast durchschlägt Fensterscheibe: Unwetter wütet in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Der Tag der Deutschen Einheit hatte sonnig begonnen, am Abend zog dann ein Unwetter über Bayern. Auch die Oberpfalz blieb nicht verschont.

Regensburg - Verwöhnte der Spätsommer die Menschen in Bayern auch noch bis in den Oktober hinein, kam es pünktlich zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober zu einem Wetterwechsel. Eine Kaltfront zog über weite Teile des Freistaats, der Deutsche Wetterdienst gab Warnungen vor Windböen, Sturmböen und schweren Sturmböen heraus. Auch die Oberpfalz blieb davon nicht verschont, nun zieht die Polizei Bilanz.

Zwischen 19.22 Uhr und 22.11 Uhr sei eine „Unwetterfront mit Starkwind von Norden nach Süden durch den Schutzbereich“ gezogen. Durch das Unwetter stürzten zahlreiche Bäume auf die Straßen, Bäume fielen auch auf Oberleitungen oder Stromleitungen wie im Landkreis Cham. In Regensburg fiel ein Baum auf ein Gebäude, ein Ast durchbrach dabei eine Fensterscheibe.

Nach Unwetterfront in Bayern: Die Einsätze in der Oberpfalz im Überblick

Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab: 1

1 x Baum auf Fahrbahn

Landkreis Amberg-Sulzbach: 1

1 x Baum auf Fahrbahn

Landkreis Neumarkt: 4

4 x Baum auf Fahrbahn

Landkreis Cham: 12

9 x Baum auf Fahrbahn

1 x Baumaterial auf Fahrbahn

1 x Baum in Oberleitung - Bahnstrecke Kötzting - Lam, keine akute Beeinträchtigung, da Nachts kein Fahrbetrieb

1 x Baum in Stromleitung - Neukirchen, Spandlberg

Landkreis Schwandorf: 3

1 x Baum auf Fahrbahn

1 x Bauzaun umgeweht

1 x Sonnenschirm einer Gaststätte verweht

Landkreis Regensburg: 5

2 x Dämmplatten auf Fahrbahn

1 x Bauzaun umgeweht

1 x Baum auf Fahrbahn

1 x Strauch auf Fahrbahn

Stadt Regensburg: 3

1 x Dämmplatten auf Fahrbahn

1 x Bauzaun umgeweht

1 x Baum auf Gebäude, Ast durchbrach eine Fensterscheibe (Prinz-Rupprecht-Str.)

Nach Unwetter in Bayern: Einsätze in der Oberpfalz bis nach Mitternacht

Bis 00.13 Uhr gab es laut Polizei zahlreiche unwetterbedingte Einsätze, wie die Polizei in der Pressemitteilung am Mittwoch, 4. Oktober, weiter erklärt. Am Mittwoch scheint die Wetterlage aber ruhig zu bleiben, beim DWD liegen derzeit keine Warnungen vor. (kam)

