Bayerische Bergwacht im Dauereinsatz: Erschöpfte Urlauber sitzen fest – Zahlreiche Verletzte am Wochenende

Von: Katarina Amtmann

Die Bergwacht musste im Berchtesgadener Land zu zig Einsätzen ausrücken. Unter anderem war eine Radfahrerin aus München schwer gestürzt.

Schönau am Königssee - Die Bergwacht im Berchtesgadener Land musste in den vergangenen Tagen zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Zwei Bergsteiger aus Baden-Württemberg saßen am Montag, 18. September, an der Watzmann-Ostwand fest. Der schwierige Rettungseinsatz bei widrigen Bedingungen zog sich von 15 Uhr bis Mitternacht.

Verletzte von Rettungshubschrauber in Klinik gebracht - Münchnerin stürzt an Jenner-Königsbachalm

Wenige Stunden zuvor brauchte eine Frau mit einer Platzwunde am Kopf an der Fischunkelalm am Obersee medizinische Hilfe. Die Besatzung des Traunsteiner Rettungshubschraubers Christoph 14 versorgte sie notärztlich und flog sie zur Kreisklinik nach Bad Reichenhall. Tags zuvor, am Sonntag (17. September), war eine Radfahrerin aus München an der Jenner-Königsbachalm gestürzt. Ersthelfer und die Bergwacht versorgten die 41-Jährige und fuhren sie ins Tal. Per Rettungswagen kam die Frau in die Klinik nach Bad Reichenhall.

Bergwacht rettet zwei erschöpfte Urlauber - US-Amerikaner am Sprunggelenk verletzt

Am Samstag, 16. September, brauchten zwei erschöpfte Urlauber aus Niederbayern im oberen Göll-Alpetal Hilfe. Das Duo konnte nicht mehr aus eigener Kraft absteigen, wie es in der Pressemitteilung heißt. Der Rettungshubschrauber Christoph 14 und zwei Bergretter holten die Frau (22) und den Mann (35) per Wind ab und flogen sie aus. Bereits eine Stunde zuvor gab es ebenfalls einen Einsatz für die Bergwacht, denn ein 69-jähriger US-Amerikaner hatte sich am Sprunggelenk verletzt. Auch er kam nach dem Einsatz in eine Klinik. Bereits in den Tagen zuvor mussten die Bergwacht und der Rettungshubschrauber oftmals ausrücken, um gestürzte und verletzte Wanderer ins Tal und weiter in ein Krankenhaus zu bringen. (kam)

