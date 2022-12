Zu laut und zu viel Feinstaub: Feuerwerksfirma kämpft gegen Zeitgeist – und „leisen“ Böllern aus China

Von: Thomas Eldersch

Peter Sauer führt den Familienbetrieb in fünfter Generation. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im Norden Augsburgs wird schon seit über 100 Jahren Feuerwerk produziert. Aber so schwierig wie in den vergangenen Jahren war es wohl nie zuvor.

Augsburg – Kaum eine Branche hatte es in den letzten Jahren so schwer wie die Feuerwerkshersteller. Während für andere der Trend nach Corona wieder nach oben zeigt, müssen sich die Produzenten der bunten Himmelsmalerei Sorgen um ihre Zukunft machen. Ein Traditionsunternehmen aus Augsburg hat bereits seit der Gründung 1863 viele Krisen überstanden, doch jetzt kämpft es gegen den Zeitgeist an.

Feuerwerksfirma aus Augsburg hat erfolgreich der Corona-Krise getrotzt

Feuerwerk ist zu laut, schlecht für die Umwelt und Tiere, produziert zu viel Feinstaub und passt einfach nicht mehr in unsere Zeit. Immer mehr Menschen kommen zu diesem Schluss und auch Einzelhändler verzichten zunehmend auf den Verkauf von Feuerwerkskörpern zu Silvester. Vor allem für Feuerwerk-Sauer aus Augsburg, das durch die zwei Jahre Corona-Zwangspause stark gebeutelt wurde, keine gute Zukunftsperspektive. Aber bei dem Familienbetrieb, der durch Peter Sauer in der fünften Generation geführt wird, kein Grund den Kopf ins Schießpulver zu stecken.

Alles noch Handarbeit bei Feuerwerk-Sauer. Marion Nagy fertigt Signalfackeln ohne Fließband. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In der Corona-Zeit hatte man zwar mit starken Einbußen zu kämpfen – „Wir haben nur noch ein Drittel von dem verdient, was wir sonst eingenommen haben“, verriet Sauer dem BR – aber man wusste sich zu helfen. Sauer hat seinen Betrieb neu ausgerichtet. Jetzt werden auf dem weitläufigen Gelände nördlich von Augsburg (etwa acht Fußballfelder groß) Signalfackeln hergestellt und vorwiegend an die Polizei verkauft. „Ein Polizist hat mir berichtet, dass die elektronischen Blinkleuchten regelmäßig über den Haufen gefahren werden. Aber bei einer brennenden Fackel bremst jeder“, erzählt Sauer dem BR.

Feuerwerk muss heute viele Voraussetzungen erfüllen

Bei Feuerwerk-Sauer kämpft man aber nicht nur gegen die Folgen der Pandemie, sondern auch gegen die Konkurrenz aus China und dem gewachsenen Umweltschutzgedanken. Denn Feuerwerk soll heutzutage am besten eine eierlegende Wollmilchsau sein. Also begeistern und Menschen zum Staunen bringen – dabei soll es aber umweltverträglich, nicht zu laut und tierfreundlich sein. „Kunststoff ist weitestgehend eliminiert und durch Pappe ersetzt. Und wenn es stabiler sein muss, wird Tonerde verwendet. Das ist ein wichtiges Thema in der Branche. Da hat sich in den letzten Jahren viel getan“, sagt Sauer.

Und auch zum Thema Feinstaub hat Sauer etwas zu sagen. Er will das Problem nicht leugnen, denn er selbst kämpft mit den Folgen seiner Arbeit. Seine Bronchien machen Probleme. Aber „abgesehen von den Problemen mit den Bronchien bin ich gesund. Und ich habe sehr viel Feinstaub abbekommen.“ Aber das Problem ist nicht von der Hand zu weisen. Ein Prozent der jährlich freigesetzten Feinstaubmenge wird durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern erzeugt, so das Umweltbundesamt. Das entspricht etwa 2050 Tonnen. Besonders hoch ist demnach die Konzentration in den Stunden nach Mitternacht.

Feuerwerk aus China stellt die größte Konkurrenz dar

Feuerwerk ist zusätzlich eine Belastung für die Tierwelt. Besonders Vögel leiden unter dem lauten Knallen. Und hier ist auch der Hund begraben. Feuerwerk ist zu laut. Aber aus China kommt bereits leiser Lichtzauber nach Europa geschwappt. Hier entsteht statt des lauten Knalles nur ein leises Ploppen. Es fehlt allerdings der sternförmige Effekt und die Lichteffekte lassen ebenfalls noch Luft nach oben.

„Es ist leiser, weil die Zerlegungskraft geringer ist, die Sprengladung kleiner ist“, erklärt Sauer. Doch da er hauptsächlich für Groß-Feuerwerke produziert, ist der Wunsch nach eben solchen leisen Feuerwerken für ihn nicht umsetzbar. „Bitte etwas leiser, aber genauso schön wie sonst. Das ist der Wunsch.“ Da ist sie wieder, die eierlegende Wollmilchsau. (tel)

