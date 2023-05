„Das lassen wir nicht mehr mit uns machen“: Bayerische Hütte rechnet mit Junggesellenabschieden ab

Von: Adriano D'Adamo

Die Kissinger Hütte in Sandberg hat keine Energie mehr für Junggesellenabschiede. Auf Facebook rechnen die Betreiber mit den Party-Gästen ab und erzählen von den zerstörerischen Eskapaden.

Sandberg – Die Kissinger Hütte in Sandberg (Rhön-Grabfeld) rechnet mit den zunehmend eskalierenden Junggesellenabschieden ab. Nach mehr als acht Jahren, seitdem es die Hütte gibt, haben sich die Betreiber dazu entschlossen, die Feiernden in ihren Räumlichkeiten zu verbieten, nachdem eine Gruppe Männer ein wichtiges Möbelstück zerstörte.

Wilde Eskapaden: Junggesellenabschiede essen Blumendekorationen und übergeben sich auf Matratzen

Am Samstag (22. April) zerstörte eine Gruppe Männer, die Teil eines Junggesellenabschieds war, eine Bank in der bayerischen Hütte. Diese Bank wurde von Stammgästen selbst angefertigt und bedeutete dem Geschwister-Paar, das die Hütte leitet, sehr viel. Daraufhin posteten sie auf Facebook von dem Vorfall und rechneten mit den Feiergruppen ab. Gleichzeitig war es ein Aufruf an denjenigen, der die Bank kaputtgemacht hat. Allerdings hat sich bis heute niemand bei dem Geschwister-Paar gemeldet.

Diana Tisma, die Betreiberin der Hütte, erzählte Merkur.de von den Eskapaden der Gruppen. „Das lassen wir nicht mehr mit uns machen. Sie wissen, dass die Betriebe sie nicht mehr haben wollen“, sagte Tisma. Die Junggesellenabschiede haben in den letzten acht Jahren mehrfach Möbel zerstört, Türen eingetreten und sich auf die Matratzen übergeben. „Sie haben teilweise unsere Blumendekoration auf den Tischen gegessen.“ Die Feiernden schmeißen mit Gläsern um sich oder verrichten am helllichten Tag ihren Toilettengang auf dem Kinderspielplatz, berichtete Tisma entzürnt von ihren Gästen.

Anreise unter falschem Vorwand: Männergruppen verursachen „Trümmerhaufen“

Die Hüttenbetreiberin und ihr Bruder wollen deswegen keine Junggesellenabschiede mehr in ihren Räumlichkeiten willkommen heißen. Andere Hütten, Hotels und Betriebe nehmen ebenfalls keine Junggesellenabschiede mehr an. Wie die Betreiberin erzählte, reservieren die Gruppen mittlerweile unter falschen Namen und einem falschen Vorwand, weil sie wissen, dass sie dort nicht gestattet sind. Sobald sie da sind, „kehrt keine Ruhe mehr ein. Nicht für die Gäste, das Personal oder für uns“.

Die Kissinger Hütte in Sandberg. © Diana Tisma

Das Geschwister-Paar erlaubte den Gruppen nach Gaststubenschluss die Nebenräume zu benutzen, vorausgesetzt sie können sich benehmen. Das mussten sie mittlerweile auch wieder ändern. „Wir haben einen richtigen Trümmerhaufen gefunden“, beschreibt Tisma die Lage, in der sie die Räume teilweise vorgefunden hat. Für einen kleinen Raum brauchten sie vier Stunden, um ihn wieder herzurichten, beschrieb sie den Arbeitsaufwand. Die Männergruppen brachten eigenen Alkohol aus deren Autos mit in die Hütte. Die Kissinger Hütte nahm stärkeren Alkohol aus dem eigenen Sortiment, weil die Junggesellenabschiede es wiederholt mit ihrem Konsum übertrieben und für Probleme sorgten.

„Keine Kraft und Zeit mehr dafür“: Familienväter eskalieren im Vogelschutzgebiet

Wie die Hüttenbetreiberin erklärte, handelt es sich bei den Gruppen nicht um junge Erwachsene, sondern um „Männer Mitte 30 oder Familienväter. Die trampeln einfach über die Natur“. Die Situation wird viel problematischer im Außenbereich, da die Hütte in einem Wasser- und Vogelschutzgebiet liegt. Mehrfach haben die feiernden Gäste gegen die Regeln hinsichtlich dieser Gebiete verstoßen und für Ärger mit der Polizei gesorgt.

Eine eingetretene Tür und die zerstörte Bank in der Kissinger Hütte. © Diana Tisma

Falls sich ein Junggesellenabschied weigerte zu gehen, machten die Hüttenbetreiber von ihrem Hausrecht Gebrauch. Falls sie sich weiterhin weigerten, wurde die Polizei gerufen, die bereits mehrere Male eingreifen musste. Tisma berichtete von einem Party-Gast, der in das Zimmer einer Angestelltin ging und verwirrt war, weil er davon ausging, dass es sein Zimmer war. Weil er sich bedroht fühlte, rief der Gast die Polizei.

Besonders enttäuscht war sie von einem Junggesellenabschied, der im Juli 2021 in ihrer Hütte stattfand. Die Räumlichkeiten hatten erst kürzlich wieder nach dem Lockdown geöffnet, als ein Mann eine Frau physisch angriff und die Polizei eingreifen musste. „Das hat nichts mit gutem Verhalten zu tun.“ Mit der Entscheidung, die Junggesellenabschiede in ihrer Hütte zu verbieten, erhofft sich Tisma, dass ihr und ihrem Bruder solche Momente in Zukunft erspart bleiben werden.

