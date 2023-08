„Die Kinder haben sie nicht losgelassen“: Rumänien-Helfer erinnert sich an Engagement von Barbara Stamm

Von: Katrin Woitsch

Szenen aus den 90er-Jahren: Barbara Stamm (links) nahm die rumänischen Waisenkinder herzlich in den Arm. © privat

Erstmals wird in Bayern die Barbara-Stamm-Medaille verliehen. Sie geht an vier Rumänien-Helfer. Wolfgang Schramm ist oft mit Barbara Stamm in das Land gereist. Er glaubt: „Die Auszeichnung hätte ihr viel bedeutet.“

Mit seinen Erinnerungen an Barbara Stamm könnte Wolfgang Schramm ein ganzes Buch füllen. Immer wieder ist er mit der ehemaligen Sozialministerin und Landtagspräsidentin nach Rumänien gereist, um dort Kindern zu helfen. „Sie hatte eine besondere Wirkung auf Kinder“, erinnert sich der 79-jährige Münchner. Oft hatte er beobachtet, wie die Mädchen und Jungen voller Vertrauen zu ihr kamen.

„Barbara nahm sie ohne Zögern in den Arm und drückte sie an sich – selbst die Verwahrlosesten.“ Einige Kinder krallten sich regelrecht an ihr fest, erinnert sich Schramm. „Das überzeugte auch die Rumänen, die fremden Besucher, aber auch die kranken Niemandskinder mit anderen Augen zu sehen.“

Kinder kannten kein fließendes Wasser, keine Toiletten: Gesundheitszustand war fatal

Niemandskinder werden die Mädchen und Jungen genannt, die im Heim landeten, weil ihre Eltern sie aus wirtschaftlicher Not nicht ernähren konnten. Barbara Stamm hatte 1990 rund 50 dieser rumänischen Kinder im Allgäu besucht, die dank eines Hilfsprogramms des Landtags fünf Wochen lang in Bayern versorgt wurden.

Die Kinder kannten kein fließendes Wasser, keine Toiletten, ihr Gesundheitszustand war fatal. Wenige Monate später brach Barbara Stamm zu ihrer ersten Reise nach Pastraveni auf, um sich vor Ort ein Bild zu machen. „Was sie dort sah, überstieg ihre schlimmsten Befürchtungen“, erinnert sich Schramm. Die Kinder lebten unter menschenunwürdigen Zuständen in Baracken, es stank bestialisch.

Es dauerte nicht lange, bis Barbara Stamm wieder hinfuhr – dieses Mal gemeinsam mit Wolfgang Schramm. Die beiden hatten sich in den 80er-Jahren kennengelernt, weil sich Schramm in München für die Aidshilfe engagierte. Die damalige Sozialministerin bat den Arzt um seine medizinische Hilfe. Den Brief von ihr besitzt Wolfgang Schramm heute noch. Er musste damals nicht lange überlegen, ob er mitfährt. Doch auch er war nicht vorbereitet auf das, was ihn in Rumänien erwartete.

Ein gemeinsamer Kampf: Geburtsstunde des Vereins Bayerische Kinderhilfe Rumänien

Etliche Kinder waren mit Aids oder Hepatitis B infiziert und viele litten an der Bluterkrankheit. Schramm leitete damals das Bluterzentrum in München. Als er erfuhr, dass die jungen Patienten in Rumänien einfach verbluteten, begann er, an der Seite von Barbara Stamm dafür zu kämpfen, dass die Versorgungssituation in den Kinderheimen verbessert wurde. Schon bei einer ersten Weihnachtsaktion in Kooperation mit unserer Zeitung kamen 1,4 Millionen Mark zusammen. Für die Spenden musste ein Konto eingerichtet werden – das war die Geburtsstunde des Vereins Bayerische Kinderhilfe Rumänien. Barbara Stamm war Schirmherrin und Leiterin des Kuratoriums. Wolfgang Schramm ist bis heute der Vorsitzende des Vereins.

Wolfgang Schramm mit einem Buch über die Rumänien-Hilfe, das er für Barbara Stamm gemacht hat. © Katrin Woitsch

Gemeinsam mit der Politikerin fuhr er jedes Jahr mehrmals nach Rumänien und baute viele Kooperationen auf. Immer wieder aufs Neue bewunderte er sie für ihre Hartnäckigkeit, ihren Kampfgeist – und ihre unnachahmliche Herzlichkeit mit den Kindern. „Alle haben damals gesagt, es hat keinen Sinn, in Rumänien zu helfen“, erinnert er sich. Weil die Not im ganzen Land so groß war. „Barbara konnte nicht wegschauen, die Kinder haben sie nicht losgelassen.“

Nach Tod von Stamm: Den Verein gibt es weiter – Medaille für Schramm

Barbara Stamm ist im vergangenen Oktober gestorben. Den Verein, mit dem sie so viel bewirkt hatte, gibt es weiter. Noch immer fährt Wolfgang Schramm regelmäßig nach Rumänien. Dort sind inzwischen Heime entstanden, in denen die Kinder gut versorgt werden. Es gibt Medikamente, die OP-Säle wurden gut ausgestattet. Die Spendensummen sind zurückgegangen. „Doch das Geld reicht, um zu erhalten, was wir aufgebaut haben“, sagt der Münchner. Heute ist die Aufgabe des Vereins vor allem Rat statt Tat, betont er.

Gestern Abend wurde Wolfgang Schramm stellvertretend für die vielen Helfer im Verein mit der Barbara-Stamm-Medaille ausgezeichnet. Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) verlieh sie zum ersten Mal. „Das hätte Barbara viel bedeutet“, ist Schramm sicher. „Sie war ein emotionaler Mensch – jemand, der niemals aufgibt.“

