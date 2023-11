Bayerisches Uni-Magazin mit Preis ausgezeichnet – „Hochschulthemen, wie sie sonst nirgendwo zu lesen sind“

Von: Elisa Buhrke

Das Magazin „whyte blue“, das Abiturienten bei der Studienwahl helfen soll, wurde 2023 mit dem Bayerischen Printpreis ausgezeichnet. © Münchener Zeitungs-Verlag GmbH & Co.KG

Das Magazin „whyte blue“ hat den Bayerischen Printpreis in der Kategorie „Zeitschrift“ gewonnen. Es hilft jungen Menschen aus Bayern bei der Studienwahl – mit Interviews und Reportagen aus den Hochschulen.

München – Ein Magazin für Schulabgänger, die normalerweise vor allem online scrollend unterwegs sind: Das ist whyte blue, ein Studienführer für angehende Abiturientinnen und Abiturienten in Bayern. Das Produkt aus dem Münchener Zeitungs-Verlag hat am Donnerstag, 26. Oktober, den Bayerischen Printpreis in der Kategorie „Zeitschrift“ gewonnen. Etwa 250 Gäste wohnten der Preisverleihung in der Hochschule für Fernsehen und Film in München bei.

„Es ist eine der schönsten Erfahrungen im Berufsleben, wenn man für das Ergebnis leidenschaftlicher Arbeit eine solche Wertschätzung erfährt“, sagt Chefredakteurin Ute Watzl in Reaktion auf die Auszeichnung.

Uni-Magazin aus München gewinnt Bayerischen Printpreis – richtet sich an Generation Z

Der Bayerische Printpreis, den es in dieser Form nur im Freistaat gibt, wird seit 2000 alle zwei Jahre in den Kategorien „Zeitung“, „Zeitschrift“ und „Druck“ verliehen. Auf die Ausschreibung können sich Redaktionen aus der ganzen Bundesrepublik bewerben. Mit ihm würdigen die bayerischen Printverbände in Kooperation mit dem Freistaat Bayern Spitzenleistungen aus dem Printbereich. Zudem zeichnet der bayerische Ministerpräsident – aktuell also Markus Söder (CSU) – eine herausragende Persönlichkeit aus, die sich um den Printstandort Bayern ganz besonders verdient gemacht hat.

Das Siegerteam von „whyte blue“ präsentiert stolz die Trophäe des Bayerischen Printpreises – eine Miniaturstatue der Siegesgöttin Nike. © Oliver Bodmer

„Print für die junge Zielgruppe neu zu denken und attraktiv zu machen, ist dem Verlag mit dem Magazin gelungen“, begründete die Jury des Bayerischen Medienpreises ihre Entscheidung für whyte blue. „Dafür bricht es bewusst immer wieder mit Seh- und Lesegewohnheiten. Sowohl in Sprache und Tonalität als auch im Layout zeigt sich ein bemerkenswerter Mut zu Innovation, um die Zielgruppe [...] für und mit Print zu begeistern. Mit exklusiven Inhalten, modern, emotional und entertaining.“

Printmagazin liefert Interviews und Reportagen aus den bayerischen Unis

Das Magazin whyte blue erscheint zweimal im Jahr, die erste Ausgabe veröffentlichte der Verlag am 30. März 2023. Um vor allem Abiturientinnen und Abiturienten zu erreichen, wird die Zeitschrift kostenlos in den Klassen 11 und 12 an mehr als 400 Schulen in Bayern verteilt. Ausgerechnet junge Menschen der sogenannten Generation Z – die wohl vor allem mittels Smartphone und Laptop nach Informationen suchen – für ein Printformat zu begeistern, war das klare Ziel der Redaktion. Dafür liefert whyte blue Einblicke in die bayerische Hochschullandschaft, indem es Studierende und Lehrende in Interviews und Reportagen zu Wort kommen lässt.

„Es ist ganz wunderbar, dass wir mit whyte blue neben der Jury des Bayerischen Printpreises vor allem die Zielgruppe der Schulabgänger mit einem Magazin erreichen“, freute sich Stefan Hampel, Verlagsleiter Werbemärkte, nach der Verleihung.

Magazin whyte blue als E-Paper lesen

Auch der Themenmix aus Studium und Lifestyle, Beratung und Unterhaltung hat die Jury des Bayerischen Printpreises überzeugt. Dabei bleibt das Magazin sprachlich und gestalterisch auf Augenhöhe mit den jungen Leserinnen und Lesern: kurz und auf den Punkt, im zeitgemäßen Design. „Bei aller Information – whyte blue soll einfach Spaß machen“, sagt Chefredakteurin Watzl. Laut Jury-Urteil ist das dem Magazin auch gelungen: Nicht nur durch Inhalte, die auf die Bedürfnisse von Schulabgängern eingehen. Sondern auch durch eine junge Sprache und ein Layout, das die von Social Media geprägte Wahrnehmung der jungen Menschen aufgreift.

Wer sich für die Themen von whyte blue interessiert, kann das E-Paper der ersten Ausgabe hier kostenlos aufrufen.

