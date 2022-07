Halbzeit beim 9-Euro-Ticket: Wie fällt das Fazit aus?

Von: Felix Herz

Das 9-Euro-Ticket hat viele Menschen angeregt, den ÖPNV zu nutzen. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Seit anderthalb Monaten gilt nun das 9-Euro-Ticket. Zwischen Grusel-Prognosen von überfüllten Zügen und Hoffnungen auf leere Straßen – das ist der Stand.

München – Für 9 Euro pro Monat jeden Regionalzug und öffentliches Nahverkehrsangebot nutzen, so viel man will. So lautete das Versprechen zum 9-Euro-Ticket Ende Mai, kurz bevor es ab dem 1. Juni für insgesamt drei Monate an den Start ging. Anderthalb Monate später ist Halbzeit. Wie hat sich das 9-Euro-Ticket in Bayern bisher geschlagen?

Fazit zum 9-Euro-Ticket: Gemischte Gefühle in Bayern

An Horror-Prognosen mit gnadenlos überfüllten Zügen und einem Zusammenbruch des öffentlichen Nahverkehrs hat es nicht gemangelt, als das 9-Euro-Ticket an den Start ging. Gleichzeitig hoffte man auf leere Straßen und einer finanziellen Entlastung für Reisende, Ausflügler und Pendler. Und wie so oft liegt die Wahrheit zum Stand der Halbzeit irgendwo in der Mitte.

So gab es zwar teilweise überfüllte Züge, das befürchtete Chaos aber blieb aus. Dem bayerischen Landesverband des Fahrgastverbands ProBahn zufolge seien die Probleme insgesamt eher auf Einzelereignisse zurückzuführen. Die Bayerische Regionalbahn spricht in ihrem Fazit von Licht und Schatten. Und beim Eisenbahnverkehrsunternehmen Agilis freut man sich über die hohe Aufmerksamkeit, die das Spar-Ticket für den Regionalverkehr eingebracht hat.

9-Euro-Ticket in Bayern: Freude über Fahrgäste – aber mit Problemen

Agilis berichtet von deutlich höheren Fahrgastzahlen. „Wer sich dieses Angebotsticket gekauft hat, nutzt es auch“, heißt es dazu vonseiten des Unternehmens. Man hoffe, den Menschen zeigen zu können, dass es Alternativen zum Auto gebe. Auch würden die Fahrgastzahlen im zweiten Monat nicht zurückgehen. Hier gebe es ein „gleichbleibend hohes Niveau“.

Auch bei der Bayerischen Regionalbahn freut man sich über mehr Fahrgäste – allerdings mit einer Einschränkung. Man habe, wie andere Bahnunternehmen derzeit auch, mit überfüllten Zügen zu kämpfen – ein Umstand, der „mitunter hohe Verspätungen mit sich bringt“.

Söder will Nahverkehrsticket für 365 Euro pro Jahr

Bayern: 9-Euro-Ticket ein Zeichen zum Weitermachen?

Zahlen zur bayernweiten Nutzung des 9-Euro-Tickets gibt es nicht – immerhin handelt es sich bei dem Spar-Ticket um ein überregional nutzbares. Allerdings wurden allein bei der Bayerischen Regionalbahn bis zur Vorwoche über 200.000 Tickets verkauft.

Bei ProBahn sieht man den bisherigen Verlauf des 9-Euro-Tickets als klares Signal dafür, dass man mehr Menschen vom ÖPNV überzeugen könne. Voraussetzung sei, die Nutzung niederschwellig und einfach zu machen. Vor allem aber günstiger als die Benzinkosten eines autofahrenden Pendlers. Mit Blick auf die Zukunft sagt der Sprecher von ProBahn: „Es muss nicht geschenkt sein, aber preiswert.“ (fhz)

