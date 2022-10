Medizinische Versorgung „extrem gefährdet“: Ärzteprotest in Bayern – Zahlreiche Praxen zeitweise geschlossen

Von: Christina Denk

Am Montag, 10. Oktober, protestieren in ganz Bayern Ärzte gegen die Sparmaßnahmen der Bundesregierung. Praxen bleiben morgens daher vielerorts geschlossen.

München – „Bayernweiter Protesttag“, so nennt die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) den Montag, 10. Oktober, in ihrer Ankündigung. Viele Arzt- und Psychotherapiepraxen in Bayern werden erst am späten Vormittag öffnen. Von 8 Uhr bis 10 Uhr bleiben die Praxen geschlossen – aus Protest gegen die Sparpolitik der Bundesregierung.

Ärztestreik in Bayern: Geplante Rücknahme der Neupatientenregelung für zu Protestaktion

Die KVB hat alle Mitglieder der Vereinigung sowie der Ärztlichen und Psychotherapeutischen Berufsverbände Bayerns aufgerufen, sich an dem Protest zu beteiligen. Hintergrund der Aktion ist die geplante Rücknahme der Neupatientenregelung der Bundesregierung.

Die Neupatientenregelung Die Neupatientenregelung bietet Ärzten seit 2019 besondere finanzielle Anreize, damit sie in ihrer Praxis neue Patienten aufnehmen und kurzfristig zusätzliche Termine anbieten. Eine Streichung der Regelung würde für die Arztpraxen finanzielle Einbußen bedeuten.

Für Patienten und Patientinnen würde ein Wegfall nach Angaben der KVB längere Wartezeiten für Termine bei Hausärzten, Fachärzten oder Psychotherapeuten bedeuten, die ohnehin bereits recht lang seien können. In ländlichen Gebieten müssten eventuell auch längere Anfahrtswege in Kauf genommen werden. Daher protestierten die Praxen in Bayern nicht nur für die Ärzte, sondern auch für eine gute medizinische Versorgung der Menschen, so KVB.

Ärzteprotest in Bayern: Neupatientenregelung habe das Fass „zum Überlaufen gebracht“

„Die angedrohte Rücknahme der Neupatientenregelung hat das Fass für die bayerischen Praxen zum Überlaufen gebracht“, heißt es in der Mitteilung der KVB. Neben dem Wegfall der Regelung kritisiert der Verband auch ein zu geringes „Honorarplus, das weder die Inflation noch die explodierenden Energie- und Personalkosten in den Praxen ausgleichen wird“, ein einengendes Abrechnungssystem und einen fehlenden Coronabonus.

Die Veranstaltung solle wachrütteln. „Ohne einen Kurswechsel in der Gesundheitspolitik wird die flächendeckende ambulante medizinische Versorgung durch Ärzte und Psychotherapeuten in Bayern extrem gefährdet.“

Am Montag, 10. Oktober, werden viele Praxen in Bayern von 8 Uhr bis 10 Uhr geschlossen haben (Symbolbild). © Daniel Karmann/dpa

Die teilnehmenden Praxen können am Montag von 8 bis 10 Uhr Online-Informationsveranstaltungen im Livestream besuchen, um sich zu informieren und zu protestieren. Unter anderem in Praxen in Penzberg, bei Ärzten in Miesbach und in Arztpraxen in Erding wird am Montag gestreikt.

Protest in Bayern: Auch Kinderärzte schließen teilweise – Belastung der Praxen steigt stetig

Auch viele Kinderärzte in Bayern werden am Montag zeitweise ihre Praxen schließen, kündigte der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte an. Der Verband begründete den Schritt mit einer dramatischen Situation in der ambulanten Versorgung, auf die aufmerksam gemacht werden müsse. Ebenso sei der Protest nur ein Auftakt zu weiteren Aktionen.

Vor allem während der Omikron-Welle ist die Belastung in den Praxen noch einmal deutlich gestiegen, berichtete eine Fachangestellte aus Penzberg Anfang des Jahres. Zudem sei es „gerade in den Großstädten kaum noch möglich, bezahlbare Medizinische Fachangestellte zu finden“, so Jakob Berger vom Bayerischen Hausärzteverband. Viele Praxen müssten sogar zusperren. Doch ist die Protestaktion am Montag Jammern auf hohem Niveau? Ebersbergs Ärzte-Sprecher Marc Block erklärt die Hintergründe noch einmal im Interview. (chd/dpa)

