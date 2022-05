Bayern: Zwei weitere Fälle von Affenpocken bestätigt – „Wachsam bleiben“

Von: Felix Herz

Zwei weitere Fälle von Affenpocken wurden in Bayern gemeldet (Symbolbild). © Christian Ohde / IMAGO

In Bayern wurden zwei weitere Personen gemeldet, die sich mit dem Affenpocken-Virus infiziert haben. Sie kamen kürzlich von einer Auslandsreise zurück.

München / Ansbach – Nachdem am Freitag der erste Fall von einer Affenpocken-Infektion offiziell nachgewiesen worden war, gab es inzwischen weitere Fälle in Deutschland. Während sich die Infektionen also häufen und Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek bereits Impfstoff ordern will, bleibt das Credo: Ruhe bewahren, Panik ist nicht angebracht – mit einem neuen Corona sei nicht zu rechnen, so die allgemeine Stimmung unter den Experten. In Bayern gab es nun zwei weitere bestätigte Fälle einer Affenpocken-Infektion.

Affenpocken in Bayern: Zwei weitere Fälle bestätigt

Um die Ausbreitung des Affenpocken-Virus einzudämmen, empfiehlt Gesundheitsminister Karl Lauterbach drei Wochen Isolation. Die am Dienstag, 24. Mai, im Freistaat bestätigten neuen Affenpocken-Patienten sind aber nicht Kontaktpersonen der bisher in Bayern gemeldeten Fälle.

Die infizierten Personen kehrten jeweils unabhängig voneinander von einer Auslandsreise in den Freistaat zurück, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstagabend in München mit. Der eine Patient befinde sich demnach in einer Klinik in Schwabing, der andere Patient wurde aus dem Landkreis Ansbach gemeldet. Beide sind in Isolation.

Affenpocken-Infektion: Patienten mit typischen Symptomen

Bei den Patienten zeigen sich den Angaben zufolge die für eine Affenpocken-Infektion typischen Symptome, einschließlich der Hautveränderungen. Einen schweren Verlauf gebe es aber bisher nicht. „Die neuen Fälle zeigen, dass wir wachsam bleiben müssen“, ließ Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetscheck (CSU) verlauten.

Das allgemeine Infektionsrisiko für die Bevölkerung werde weiterhin als gering erachtet. Weltweit sind inzwischen mehr als 100 Fälle nachgewiesen. Auch in Deutschland gibt es bereits Meldungen aus mehreren Bundesländern, wonach es dort ebenfalls Infektionen mit dem Affenpocken-Virus gegeben habe.

Nach Behördenangaben verursache das Virus meist milde Symptome, darunter Kopfschmerzen, Fieber, Hautausschlag und Muskelschmerzen. Schwere Verläufe sind aber möglich. (fhz)

