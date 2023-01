Bedrohungslage in Ansbach: Familienstreit eskaliert – Mann mit Machete bedroht Angehörige und Polizei

Von: Felix Herz

Teilen

Ein 50-jähriger Mann hatte am Samstagabend eine Bedrohungslage in Ansbach ausgelöst. © Goppelt/vifogra/dpa

Am Samstagabend lief ein Familienstreit völlig aus dem Ruder und endete mit einem Großeinsatz der Polizei, bei dem auch Spezialkräfte involviert waren.

Ansbach – Großeinsatz für die Polizei am Samstagabend, 14. Januar, in Ansbach. Gegen 19.20 Uhr war der Polizei ein Familienstreit in einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße gemeldet worden. Dort eskalierte die Lage, sogar Spezialkräfte der Polizei mussten hinzugerufen werden.

Bedrohungslage in Ansbach wegen „hochaggressivem“ Mann mit Machete

Bei dem Notruf am Samstagabend wurde den Beamten mitgeteilt, dass ein 50-jähriger Mann seinen Familienmitgliedern damit gedroht haben soll, mit einer Machete auf sie loszugehen. Vor Ort eskalierte die Lage dann weiter, so heißt es in der Pressemitteilung der Polizei: „Als die ersten Streifen der Ansbacher Polizei an dem betroffenen Anwesen ankamen, richtete der hochaggressive 50-Jährige seine massiven Drohungen auch gegen die Beamten.“

Daher wurden sofort weitere Einsatzkräfte der umliegenden Inspektionen hinzugezogen – sowie Spezialkräfte. Anschließend wurde der Bereich rund um das Wohnhaus weiträumig abgesperrt. Die mittlerweile eingetroffenen Einheiten des Unterstützungskommandos (USK) betraten dann das Wohnhaus und trafen im Erdgeschoss auf den 50-Jährigen.

Bewegende Geschichte aus Bayern: Trotz vernichtender Arzt-Prognose kämpft sich ein junger Schreiner ins Leben zurück.

Mann mit Machete alkoholisiert – Einweisung in Fachklinik

Laut Polizei wurde der Mann von den Spezialkräften der Polizei dann festgenommen, wobei er sich eine Kopfplatzwunde zuzog. Diese wurde anschließend vom bereits anwesenden Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die Beamten des USK blieben bei dem Einsatz unverletzt.

Bei dem Mann wurde anschließend ein Atemalkoholtest durchgeführt – er ergab einen Wert von mehr als einem Promille, schreibt die Polizei. Weiter heißt es: „Aufgrund des psychischen Zustands des Mannes veranlasste die Polizeiinspektion Ansbach dessen vorläufige Unterbringung in einer Fachklinik.“ Im Anwesen befanden sich die Frau des 50-Jährigen sowie zwei weitere Familienangehörige – sie blieben unverletzt, wurden aber von einem Notfallseelsorger betreut. Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungen aufgenommen. (fhz)

Notruf: Welche 5 W-Fragen Sie beantworten müssen

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)