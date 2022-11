„Großartiger Tag für Bayern“: USA schicken weitere 500 Soldaten nach Ansbach

Von: Felix Herz

Teilen

Die USA schicken weitere US-Soldaten nach Bayern – und erfüllen damit eine Ansage des Präsidenten Joe Biden (Symbolbild). © R. Wittek / IMAGO

Biden lässt auf seine Ankündigung, weitere Soldaten in Deutschland zu stationieren, Taten folgen. Sie ziehen samt Familien dauerhaft zum Stützpunkt in Ansbach.

Ansbach – Der US-Stützpunkt in Ansbach ist ein für Europa zentraler Standort der US-Army. Laut Stadtportal bildet er „die strategische Luftverkehrsdrehscheibe für die US-Landstreitkräfte in Europa“. Auf Anweisung des US-Präsidenten Joe Biden wird die Zahl der dort stationierten Soldaten nun aufgestockt. Damit erfüllt er seine Ankündigung, weitere US-Truppen in Europa zu stationieren.

500 US-Soldaten kommen nach Ansbach: Herrmann voll des Lobes

Nach Angaben der Bayerischen Staatskanzlei stockt die US-Armee ihren Standort im mittelfränkischen Ansbach um 500 Soldatinnen und Soldaten auf. Hinzu kommen deren Familien. Insgesamt ziehen demnach rund 1.000 Personen aus den USA nach Bayern.

Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) freut sich über den Schritt. „Ein großartiger Tag für Bayern, wir freuen uns über dieses klare Bekenntnis zum Standort Ansbach. Bayern ist stolzer Partner der U.S. Army“, so der 50-Jährige. Er betonte, dass dies ein wertvolles Signal in der transatlantischen Sicherheitspartnerschaft sei.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Im Video: Die US-Ankündigung von Anfang 2022

Nicht nur mehr US-Soldaten für Ansbach: USA kündigen Milliarden-Investition an

Doch nicht nur Soldaten schicken die USA nach Bayern. Auch kündigten die Nordamerikaner Investitionen in Höhe von 1,6 Milliarden Dollar an. Das Geld fließe bis zum Jahr 2032 in die US-Garnison Ansbach, zu der auch der Standort Illesheim gehört.

Dabei handle es sich um ein nachhaltiges Bekenntnis der USA zum Standort Ansbach, lobt Herrmann. Die hohe Investitionssumme würde die Bedeutung Bayerns als Stationierungsland in der langfristigen Planung der USA unterstreichen, so der Staatskanzleichef. (fhz)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.