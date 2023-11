Massiver Widerstand: Bayerischer Ort wehrt sich gegen Asylunterkunft – und droht auch mit einem Anwalt

Von: Felix Herz

In Westendorf heizt sich die Stimmung immer mehr auf. Viele Anwohner sowie der zweite Bürgermeister wehren sich vehement gegen den Bau einer Asylunterkunft.

Westendorf – In Westendorf, Ostallgäu, soll eine Asylunterkunft gebaut werden. Container für bis zu 50 Geflüchtete will das Landratsamt aufstellen. Doch gegen die Pläne gibt es teils massiven Widerstand. Eine Bürgerinitiative, mit Unterstützung des zweiten Bürgermeisters Manfred Wind, geht vehement gegen die Pläne vor. Die Stimmung heizt sich dabei immer weiter auf.

Ort in Bayern wehrt sich gegen Asylunterkunft: Kapazitäten ausgelastet?

Der BR hat sich die Situation vor Ort angeschaut. Jeden Sonntag demonstriert die Bürgerinitiative „Nein zur geplanten Asylunterkunft“ vor dem Grundstück der Container. Der Sprecher der Initiative, Andreas Knoll, verweist gegenüber dem BR auf die ausgelasteten Kapazitäten des bayerischen Ortes.

Man habe bereits 34 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Diese seien in Privatunterkünften untergebracht und größtenteils gut integriert. Doch weiter 50 Geflüchtete könne Westendorf nicht aufnehmen – dafür fehlen die Kapazitäten. Schon jetzt seien die Arztpraxen überfüllt, Schulen und Kindergarten seien voll, es gebe keine Bäcker und Lebensmittelläden, so Knoll. Die Situation sei nicht stemmbar.

Auch Sicherheitsbedenken werden dem BR gegenüber geäußert. Da hilft auch nicht, dass das Landratsamt als Entgegenkommen angeboten hat, einen dauerhaften Sicherheitsdienst zu installieren.

Massiver Widerstand gegen Asylunterkunft – Landrätin wirbt um Verständnis

Die Bürgerinitiative wehrt sich mit aller Macht gegen die Plände des Landratsamtes. Inzwischen hat man auch einen Brandbrief verfasst, adressiert unter anderem an Ministerpräsident Markus Söder (CSU). 2200 Unterschriften enthält er für den 1.900 Einwohner-Ort im Ostallgäu. Der zweite Bürgermeister Manfred Wind kündigte indessen an, aus baurechtlichen Gründen gegen die Aufstellung der Container zu klagen. Man habe da gute Karten, habe ihm ein Anwaltsbüro aus Augsburg versichert.

Ein Großteil des Zorns der Westendorfer richtet sich dabei gegen Landrätin Maria Rita Zinnecker. Sie habe die Gemeinde viel zu spät über die Container-Pläne unterrichtet, lautet ein Vorwurf. Dem widerspricht sie, sagt, sie habe mehrfach um Unterstützung gebeten. Dabei sei sie auch mit dem Bürgermeister im Austausch gewesen, von dessen Seite sei demnach ein Verwalter für die Container im Gespräch gewesen – dieser habe sich jedoch aufgrund des öffentlichen Drucks zurückgezogen. Seit bei den Demos dann auch Bilder von Zinnecker in Sträflingskleidung gezeigt wurden, verweigert sie nun den Austausch mit der Bürgerinitiative.

Es zeigt, wie aufgeheizt die Stimmung in Westendorf ist. Und so wirbt Zinnecker weiter für Verständnis – laut BR müsse man ihr zufolge zunächst einmal die Geflüchteten aufnehmen und ihnen ein Dach über dem Kopf bieten, alle anderen Fragen kämen danach. Helfen sei anstrengend, aber nötig, so die Landrätin laut BR. Die Bürgerinitiative plant jedoch, den Widerstand fortzusetzen.

