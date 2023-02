Gefährlicher Tuberkulose-Ausbruch: Kontakte auch in Bayern

Von: Felix Herz

Teilen

Nach einem Tuberkulose-Ausbruch in einer Pflegefachschule in Chemnitz werden Kontaktketten nachverfolgt. Eine Spur führt auch nach Augsburg.

Augsburg – In einer Pflegefachschule in einem Pflegeheim im sächsischen Chemnitz kam es im Januar zu einem Tuberkulose-Ausbruch. Eine Pflegeschülerin erkrankte. Sofort begann man, die Kontakte der jungen Frau nachzuverfolgen. Bei rund einem Drittel der Kontaktpersonen wurde eine Tuberkulose-Infektion festgestellt. Der Fall zieht nun immer größere Kreise – auch nach Bayern.

Tuberkulose-Ausbruch in Chemnitz: Kontakte auch in Bayern

Nach dem Tuberkulose-Ausbruch in Chemnitz teilte ein Sprecher der Stadt am Donnerstag, 9. Februar, mit, dass Infektionsketten auch in andere Bundesländer verfolgt werden. Konkret seien Kontakte nach Hamburg und Augsburg bekannt. Die dortigen Behörden seien informiert, heißt es.

Eine biomedizinische Illustration von Tuberkulose, einer Ansteckungskrankheit, die von Bakterien ausgelöst wird. In Chemnitz kam es nun zu einem Ausbruch. (Symbolbild) © StockTrek Images / IMAGO

In Chemnitz werden infolge des Ausbruchs derzeit vier Personen wegen einer Tuberkuloseerkrankung im Krankenhaus behandelt. Bei zwei Personen handle es sich um eine offene Tuberkulose, heißt, die Erkrankten scheiden Erreger aus und können andere Menschen anstecken.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Tuberkulose-Ausbruch in Chemnitz: Gefährliche Krankheit

Tuberkulose wird durch Bakterien ausgelöst und ist meldepflichtig. Vor allem in ärmeren Ländern ist Tuberkulose auch heute, obwohl sie theoretisch mit Medikamenten behandelt werden kann, enorm gefährlich – sie ist dort tödlicher als die Infektionskrankheiten HIV/AIDS, schreibt das Robert-Koch-Institut (RKI).

Tuberkulose: Diese Symptome und Anzeichen können auf eine Infektion hinweisen.

Die Tuberkulose-Erreger werden vor allem durch Husten und Niesen ausgeschieden. Sie verbreiten sich dann, wie es auch bei Corona der Fall war, über Aerosole in der Luft. Ob es zu einer Ansteckung und einem Ausbruch kommt, hängt von verschiedenen Faktoren ab – zum Beispiel, wie lange und intensiv der Kontakt zur infizierten Person war und wie empfänglich man für Infektionen ist. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.