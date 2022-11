Das Ende eines Traums: Corona, Energiekrise und Rohstoffpreise – Bayerischer Bäckermeister kann nicht mehr

Von: Felix Herz

Für den Bäckermeister aus Winterhausen sind die finanziellen Nöte zu groß geworden (Symbolbild). © Rolf Poss / IMAGO

Die finanziellen Nöte wurden zu groß: Die Bäckerei Fuchs, geführt von Bäckermeister Andreas Rother, wird Ende November schließen.

Winterhausen – Die bayerische Wirtschaft leidet unter den Folgen der Energiekrise, den dadurch steigenden Rohstoffkosten und noch immer unter den Folgen von Corona. Vor allem Bäckereien leiden besonders unter der Energiekrise, da sie mit ihren Öfen und Tiefkühltruhen einen hohen Energiebedarf aufweisen. Nebst Corona und den ebenfalls steigenden Rohstoffkosten wurde diese Unkosten-Kombination zu viel für Bäckermeister Andreas Rother – er hört auf.

Beliebte Bäckerei muss schließen: Corona, Energiekrise und Rohstoffkosten wurden zu viel

„Mir blutet das Herz“, berichtet der 41-jährige Bäcker gegenüber dem BR in Hinblick auf das kommende Ende seiner Bäckerei Fuchs in Winterhausen, Landkreis Würzburg. Bis Ende November hat er noch offen – dann ist Schluss. Eine eigene Bäckerei zu führen, sei immer sein Traum gewesen – doch die finanziellen Nöte wurden zu groß.

Der Preis für Butter habe sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt, erzählt er dem BR zum Beispiel. Der Gasabschlag sei von 750 Euro auf 1200 Euro gestiegen. Und für Strom zahle er inzwischen mehr als doppelt so viel wie im Jahr 2021. „Ich fange an, psychisch zu leiden, körperlich zu leiden“, erzählt Rother dem BR.

Bäckerei Fuchs vor dem Aus: Einwohner sind traurig

Seit Jahrzehnten steht die Bäckerei Fuchs bereits an der Alten Brückenstraße in Winterhausen, 2017 hatte Rother sie übernommen. „Handwerksbäckerei mit handarbeitenden Bäckern, Natursauerteig aus eigener Herstellung“, heißt es in der Beschreibung auf Facebook. Das wissen die Kunden zu schätzen: Auf Google weist die Bäckerei eine Bewertung von 4,7 von fünf möglichen fünf Sternen auf. „Wir hatten in der Bäckerei ein wunderbares Frühstück mit Kollegen“, heißt es in den Rezensionen zum Beispiel.

Auch die Anwohner wissen, was sie an der letzten Bäckerei im Ort haben. Kürzlich veranstalteten sie eine Benefizaktion, Musiker aus der Umgebung traten auf, Rother verkaufte Kuchen und Backwaren. Das so eingenommene Geld reiche aber nicht, um die Bäckerei zu retten. Doch die Aktion machte dem Bäcker Mut – vielleicht gibt es noch eine Lösung? Möglich wäre es zum Beispiel, die Bäckerei genossenschaftlich weiterzuführen. In Wombach im Spessart wurde das Konzept bereits erfolgreich umgesetzt. (fhz)

