Die Antibabypille für den Mann rückt näher: Studie an der Uni Bayreuth „wegweisend für die Entwicklung“

Von: Felix Herz

Teilen

In Bayreuth forscht der Biochemiker Clemens Steegborn an der Antibabypille – nun gibt es eine Studie, die großen Fortschritt aufzeigen soll.

Bayreuth – Seit Jahren forschen Wissenschaftler auf der ganzen Welt an einer Antibabypille für den Mann. Das Ziel: Ein sicheres Verhütungsmittel, dass eine Schwangerschaft für einen gewollten und begrenzten Rahmen ausschließt. Immer wieder hört man von Fortschritten aus dem Bereich, doch etwas Handfestes vorzuweisen hatte bisher niemand.

Antibabypille für den Mann: Studie aus Bayreuth soll „wegweisend für die Entwicklung“ sein

Wie der BR berichtet, ist der Biochemiker Clemens Steegborn gemeinsam mit Forschern aus den USA an der Entwicklung einer Antibabypille für den Mann beteiligt. Im Rahmen dieser Forschung wurde sogar ein Start-up in New York gegründet. Das Prinzip ist simpel: Die Tablette soll vom Mann vor dem Geschlechtsverkehr eingenommen werden und eine Schwangerschaft der Frau verhindern. Soweit die gewünschte Theorie.

Die Antibabypille für den Mann soll Spermien vorübergehend abtöten können – und damit ein sicheres Verhütungsmittel sein (Symbolbild). © Panthermedia / IMAGO

Die Uni Bayreuth, an der Steegborn arbeitet, behauptet nun, dass eine neue Studie „wegweisend für die Entwicklung der Antibabypille“ sein werde. Sie zeige, dass es einen Wirkstoff gebe, der bei Tierversuchen gezeigt habe, dass er Spermien beim Mann vorübergehend unfruchtbar mache. An der Identifizierung dieses Stoffes, der offiziell „TDI-11861“ heißt, habe Steegborn entschieden mitgewirkt, so die Uni Bayreuth laut BR.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Befruchtung für 2,5 Stunden zu 100 Prozent verhindert – und ein nicht-hormonelles Verhütungsmittel

Der identifizierte Hemmstoff könne ein Enzym ausbremsen, das die Beweglichkeit und Reifung der Spermien in Gang setze, schreibt der BR. Er eigne sich somit besser für die Entwicklung eines nicht-hormonellen Verhütungsmittels. Hormonelle Verhütungsmittel wie die klassische Pille für die Frau stehen in der Kritik, da sie in den Hormonhaushalt eingreifen und den weiblichen Zyklus bestimmen. Damit können viele ungewünschte Nebenwirkungen einhergehen.

Der Tierversuch an den Mäusen habe laut Uni Bayreuth gezeigt, dass die Befruchtung nach einer einzigen Injektion für 2,5 Stunden zu 100 Prozent verhindert werden kann. Nach 3,5 Stunden liegt die empfängnisverhindernde Wirkung laut BR noch bei 91 Prozent. Nach 24 Stunden wiederum sei die normale Fruchtbarkeit wiederhergestellt.

Während der sechswöchigen Testphase wurden zudem keine Nebenwirkungen festgestellt. Bald soll die Pille auch an gesunden Männern getestet werden. Treten auch hier keine unerwünschten Nebenwirkungen auf – und ist die Einnahme aus gesundheitlicher Sicht auch langfristig unbedenklich – könnte die Antibabypille für den Mann eine dauerhafte Alternative zu den klassischen Verhütungsmitteln werden. Oder diese sogar gänzlich ablösen. (fhz)

15 Orte in Bayern, die man gesehen haben muss Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.