Betrunkene kracht in Streifenwagen: Polizist schwer verletzt – Kollege rettet sich durch Sprung

In Unterfranken hat sich ein schwerer Unfall ereignet – ein Polizist wurde schwer verletzt (Symbolbild)

In Unterfranken hat sich ein schwerer Unfall ereignet – ein Polizist wurde schwer verletzt. Bei der Verursacherin war Alkohol im Spiel.

Obernburg am Main – Am Montagabend, 16. Januar, ereignete sich ein schwerer Unfall in Obernburg am Main, Landkreis Miltenberg. Dabei wurde ein Polizist schwer verletzt, sein Kollege und die Unfallverursacherin wurden leicht verletzt.

Heftiger Unfall in Bayern: Polizist schwer verletzt – Kollege rettet sich mit Sprung

Auf der Bundesstraße B469 waren zwei Streifenpolizisten gerade damit beschäftigt, sich um ein Pannenfahrzeug zu kümmern. Den Angaben nach bauten sie gerade die Sicherungsmaßnahmen wieder ab, als sich von hinten ein Auto näherte. Obwohl der Streifenwagen der beiden Polizisten mit Blaulicht, Warnblinkanlage und Pylonen gesichert war, krachte das Fahrzeug von hinten in das Polizeiauto.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein Polizist im Fahrzeug, ein weiterer außerhalb des Wagens. Letzterer konnte sich mit einem Sprung in Sicherheit bringen, heißt es, für den Beamten im Inneren des Wagens lief es nicht so gut: Er wurde schwer verletzt.

Alkohol bei Unfallverursacherin im Spiel – Alle Beteiligten im Krankenhaus

Ein Rettungswagen brachte alle drei Beteiligten anschließend in ein Krankenhaus. Der Polizist, der sich außerhalb des Wagens befunden hatte, sowie die Unfallverursacherin wurden leicht verletzt. Einem Polizeisprecher zufolge ergab ein Atemalkoholtest bei der Frau einen Promillewert von 1,7. Die B469 war nach dem Unfall für mindestens zwei Stunden voll gesperrt. (fhz)

