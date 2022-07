„Kein Gas – kein Malz“: Brauer fürchten Engpass – Bier-Produktion in Bedrängnis

Von: Felix Herz

Bierflaschen mit Kronkorken laufen durch die Produktion einer Brauerei über die Förderbänder einer Befüllungsanlage (Symbolbild). © Rainer Jensen/dpa

Die Energiekrise macht auch den Bierbrauern zu schaffen. Sie fürchten einen Gas-Engpass, da sich ein solcher massiv auf die Produktion auswirken würde.

München – Noch ist nicht klar, ob und in welchem Maße Russland Gas nach Deutschland liefern wird. Ein Gas-Stopp vonseiten des Kremls ist als Reaktion auf die deutschen Waffenlieferungen im Ukraine-Krieg denkbar. Das hätte gravierende Folgen für Deutschland und stellt ein Szenario dar, vor dem sich auch die bayerischen Bierbrauer fürchten.

Brauer fürchten Engpass: Bier-Produktion abhängig von Gas

Georg Schneider, Präsident des Bayerischen Brauerbunds und der Münchner Brauerei Schneider Weisse, warnt davor, dass die Produktion von Bier in große Bedrängnis geraten kann. „Die Brauereien sind als energieintensive Branche relativ gasabhängig“, so Schneider. So seien besonders die Herstellung von Malz und Flaschen auf Gas angewiesen.

Um Malz zu erhalten, müsse das Getreide zunächst keimen. Dieser Vorgang werde durch einen Trocknungsprozess unterbrochen, in der Fachsprache ist hier vom „darren“ die Rede. Das erfolge meistens mit Gas, erklärt Schneider. „Wenn kein Gas mehr fließt, haben wir auch kein Malz mehr zur Verfügung.“

Preissteigerung: So teuer könnte Bier laut Brauern künftig sein

Gas-Engpass würde Bierbrauer hart treffen

Doch nicht nur die Malzproduktion ist abhängig vom Gas. Notwendig ist Gas auch für die Flaschenherstellung. „Hier haben wir eine gewisse Sorge. Das flüssige Glas ist in riesengroßen Wannen, die permanent durchgeheizt werden müssen“, so Schneider. „Wenn eine solche Wanne erkaltet, ist die kaputt.“

Doch damit nicht genug. Auch die Herstellung von Kronkorken verbrauche Gas. Und: „Sogar die Herstellung der Etiketten ist eine energieintensive Geschichte“, mahnt Schneider. Ihm zufolge setzen die Brauer alles in Bewegung, um den Energieverbrauch zu reduzieren – „doch die Vorlieferanten können wir nur wenig beeinflussen.“ (fhz)

