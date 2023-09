E-Bike nicht für Bergtouren gerüstet: 66-jährige Touristin verletzt sich bei Unfall schwer

Teilen

Luftrettung: Der Traunsteiner Rettungshubschrauber Christoph 14 kam am vergangenen Wochenende wegen eines Unfalls zum Einsatz. © IMAGO/Daniel Scharinger

Eine 66-jährige Touristin war mit einem E-Bike mit Straßenbereifung in den Chiemgauer Alpen unterwegs – und stürzte in der bergigen Gegend schwer aufs Knie.

Teisenberg – Eine 66-jährige Touristin aus Baden-Württemberg war am vergangenen Wochenende mit ihrem E-Bike am Teisenberg in den Chiemgauer Alpen in Bayern unterwegs. Im steilen Gelände bei Stadl in der Kurve unterhalb der Stoißer Alm stürzte die Urlauberin und verletzte sich schwer am Knie. Das Leihrad der Touristin war Angaben der Rettungskräfte des Roten Kreuzes zufolge für die bergige Gegend nicht ausreichend bereift und gefedert, hieß es in einer Mitteilung des Roten Kreuzes am Samstag (16. September).

E-Bike-Fahrerin nach Unfall von Helikopter ins Krankenhaus geflogen

Die 66-Jährige verletzte sich bei dem Sturz so schwer am Knie, dass sie notärztliche Hilfe benötigte. Ehrenamtliche Bergretter rückten gegen 12.50 Uhr am Samstagnachmittag aus und konnten die Unfallstelle über die Straße erreichen. Zusammen mit der Besatzung des Traunsteiner Rettungshubschraubers „Christoph 14“ versorgten die Bergretter die Verunglückte.

Im Anschluss wurde die Touristin per Helikopter in die Kreisklinik Bad Reichenhall verbracht. Insgesamt waren aufgrund des Unfalls vier Bergretter rund eineinhalb Stunden im Einsatz, wie der Rote Kreuz Kreisverband des Berchtesgadener Landes berichtete. Die Einsatzkräfte halfen auch dabei, die Begleitung der gestürzten Touristin sowie die beiden E-Fahrräder ins Tal zu bringen.

Die Stoißer Alm am Teisenberg in den Chiemgauer Alpen. © BRK Berchtesgadener Land

Unfälle mit E-Bikes häufiger tödlich als Unfälle mit Fahrrädern ohne Motor

Unfälle mit E-Bikes enden häufiger tödlich als Unfälle mit Fahrrädern ohne Motor, wie Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zeigen. „Bei älteren Menschen ist die Wahrscheinlichkeit höher, sich bei einem Sturz schwer oder tödlich zu verletzen als bei jüngeren“, heißt es im Destatis-Bericht. Einerseits steigt die Gefahr aufgrund der höheren Geschwindigkeit dieser Fortbewegungsmittel. Im Falle von Bergtouren mit dem Rad birgt auch unzureichende Ausstattung Risiken.

Die Experten für Bergrettung des Roten Kreuzes wiesen in ihrem Bericht etwa darauf hin, dass es bei der Ausstattung von elektrischen Fahrrädern je nach Einsatzzweck erhebliche Unterschiede gebe. Reguläre Pedelecs seien „für bergige und unwegsame Strecken oft unterdimensioniert, was man vorab bei der Tourenplanung unbedingt berücksichtigen muss, um riskante Situationen insbesondere bei der Abfahrt zu vermeiden“, mahnten die Experten.