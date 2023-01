28-Jähriger von Christbaum getroffen – 49-Jähriger hatte ihn aus dem Fenster geworfen

Ein junger Mann wurde von einem Christbaum getroffen – weil ihn ein 49-Jähriger aus dem Fenster geworfen hat. (Symbolbild) © Waldmüller / IMAGO

In Bayern wurde ein 28-Jähriger von einem Christbaum getroffen. Wie sich herausstellte, hatte ihn ein 49-Jähriger zur Entsorgung aus dem Fenster geworfen.

Leutershausen – Am Dienstag, 10. Januar, kam es zu einem gefährlichen Unfall in Leutershausen, Landkreis Ansbach. Dabei war ein 28-jähriger Fußgänger von einem Christbaum am Kopf getroffen worden. Wie sich später herausstellte, hatte ein 49-jähriger Mann diesen zuvor aus dem Fenster geworfen.

Christbaum aus Fenster geworfen: 28-Jähriger mit Platzwunde im Krankenhaus

Wie die Polizei mitteilte, lief ein 28-jähriger Passant auf der Straße an einem Mehrfamilienhaus vorbei. Plötzlich wurde er schwer am Kopf getroffen – von einem zwei Meter großen Christbaum. Wie sich dann schnell herausstellte, hatte ein 49-jähriger Mann den Weihnachtsbaum aus dem Obergeschoss des Mehrfamilienhauses geworfen – zur Entsorgung.

Der 28-Jährige trug eine blutende Platzwunde am Kopf davon und musste in einem Krankenhaus behandelt werden, so die Polizei am Freitag, 13. Januar. Rettungskräfte hatten ihn in die Klinik gebracht.

Ermittlungen gegen Christbaum-Werfer

Folgenlos wird der Christbaum-Wurf für den 49-Jährigen dabei nicht bleiben. Laut Polizei wird nun wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung gegen den Mann ermittelt.

Die Entsorgung von Christbäumen ist ein wiederkehrendes Problem. Viele Menschen halten sich nicht an die Vorgaben. Christbäume müssen entweder – das ist ganzjährig möglich – auf einem Wertstoffhof entsorgt werden, oder können zu bestimmten Zeiten an Sammelplätzen im Stadtgebiet abgestellt werden, von wo sie anschließend abgeholt werden. Das Fenster ist kein geeigneter Entsorgungsweg. (fhz)

