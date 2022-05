Nackter, „stämmiger Mann“ stürmt mit Bierflasche in der Hand einen Gottesdienst

Der Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt wurde erheblich gestört (Symbolbild). © Christophe Gateau/dpa

Während der Predigt ist ein etwa 40-jähriger Mann mit einer Bierflasche in der Hand in eine Kirche gelaufen. Die Polizei sucht „konsequent“ nach dem Täter.

Kirchehrenbach – An Christi Himmelfahrt erinnert der christliche Glaube an das Aufsteigen Jesu Christi in den Himmel, die Rückkehr zu Gott, seinem Vater. Der Feiertag ist einer der wichtigsten Feiertage für Gläubige und wird immer 39 Tage nach dem Ostersonntag gefeiert — er fällt damit immer auf einen Feiertag. Am Donnerstagabend, 26. Mai, feierten Gläubige die Himmelfahrt bei einem Gottesdienst in Kirchehrenbach. Doch sie wurden gestört: von einem nackten, unbekannten Mann.

Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt: Nackter stört Predigt

Am Donnerstagabend versammelten sich Gläubige in der Kirche von Kirchehrenbach, Landkreis Forchheim im Norden von Bayern, um bei einem Gottesdienst Christi Himmelfahrt zu feiern. Plötzlich sei ein „stämmiger Mann“ in die Kirche gestürmt, mit einer Flasche Bier in der Hand, und anschließend wieder hinausgelaufen, heißt es vonseiten der Polizei.

„Es ist davon auszugehen, dass er sich vor der Kirche wieder anzog und anschließend flüchtete“, teilte die Polizei mit. Nun fahnden die Beamten nach dem etwa 40-jährigen Mann. Ermittelt wird wegen der Erregung öffentlichen Ärgernisses und der Störung der Religionsausübung.

Polizei sucht nach nacktem Störenfried: Sogar eine Freiheitsstrafe droht

Die Aktion kann der polizeiliche Dienststellenleiter Georg Götz nicht gutheißen und findet deutliche Worte: „Ganz egal, ob hier ein Betrunkener eine Mutprobe ableistete oder ein anderes Motiv vorlag. Auf derartige Weise einen Gottesdienst zu stören, ist nicht nur beschämend für den hoffentlich wieder zur Vernunft gekommenen Mann, es ist vor allem auch strafbar und wird von uns konsequent verfolgt.“

Sogar eine Freiheitsstrafe wirft Götz in den Raum, „je nachdem, was er sonst so auf dem Kerbholz hat.“ Nun bleibt also nur abzuwarten, ob die Polizei hinsichtlich des nackten Störenfriedes zu einem Ermittlungserfolg kommt. (fhz)

