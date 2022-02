„Das ist sehr dramatisch“: Feuerwehrauto verunglückt auf dem Weg zum Einsatz

Viele Unfälle auf schnee- und eisglatten Straßen in Bayern

Winterliche Straßenverhältnisse haben in Bayern für zahlreiche Verkehrsunfälle gesorgt. Es blieb zumeist bei Blechschäden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Am frühen Sonntagmorgen kam eine 18-Jährige mit ihrem Wagen bei Coburg in Oberfranken ins Schleudern. Das Auto wurde bei einem Aufprall so beschädigt, dass die junge Frau eingeklemmt wurde.