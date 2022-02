„Das ist sehr dramatisch“: Feuerwehrauto verunglückt auf dem Weg zum Einsatz

Model jagt Maus in Wohnung, plötzlich trifft ihr Freund per Traumtor in der Bundesliga und sie sprintet zum TV

Model Philine Pi Roepstorff wollte doch nur ihrem Freund beim Fußball zuschauen, als eine Maus auftaucht, ändert sich ihr Fokus. Doch dann folgt ein Traumtor.