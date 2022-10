Bahn baut an allen Ecken und Enden: Stammstrecke gesperrt – Ausfälle bei S2 und im Rosenheimer Netz

Von: Dirk Walter

Es wird gebaut: Bahn-Kunden müssen sich auf Wartezeiten einstellen. © Sven Hoppe/dpa

In und um München, Richtung Mühldorf und Richtung Salzburg: In Oberbayern kommt es in den kommenden Tagen zu vielen Fahrplanänderungen aufgrund von Baustellen.

München – Fahrgäste der Bahn müssen sich in den kommenden Tagen auf Sperrungen und geänderte Fahrpläne einstellen. Am kommenden Wochenende ist wieder die Stammstrecke der S-Bahn zwischen München-Pasing und Ostbahnhof gesperrt. Bei allen Linien gibt es Änderungen, die meisten Züge enden entweder in Pasing oder am Hauptbahnhof. Grund sind Instandhaltungsarbeiten an der Stammstrecke sowie Arbeiten für das neue elektronische Stellwerk Ostbahnhof.

Züge zwischen Mühldorf und Ostbahnhof verkehren nur im Stundentakt

Fahrgäste der S2 erwischt es diesmal besonders hart: Denn kaum ist die Stammstreckensperrung vorbei, gibt es Arbeiten zwischen Feldkirchen und Markt Schwaben – die Bahn erneuert Schwellen. Ab Montag, etwa 16.50 Uhr bis Mittwoch, 4.50 Uhr, ist die Strecke nur eingleisig befahrbar. Betroffen sind auch die Züge der Südostbayernbahn, die sonst auf der Strecke fahren. Züge zwischen Mühldorf und Ostbahnhof verkehren nur im Stundentakt und zu geänderten Zeiten. Die S2 fährt zwischen Markt Schwaben und Ostbahnhof nur im Stundentakt und ohne Halt in Berg am Laim und Leuchtenbergring. Es gibt Ersatzbusse.



Eine Woche später, ab Freitag, 29. Oktober, bis Freitag, 4. November, gibt es Einschränkungen auf den Strecken des Meridian (Bayerische Regiobahn). Auf allen Verbindungen von München nach Rosenheim, Kufstein und Salzburg gibt es Fahrplanänderungen und Zugausfälle wegen Bauarbeiten. dw

