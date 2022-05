Bayerische Dorfluft zum „Wucherpreis“: Hinweisschild amüsiert Nutzer im Netz

Von: Felix Herz

Teilen

In Jettingen-Scheppach gibt es frisch gepresste Dorfluft. © Screenshot / notesofgermany / instagram

Eine Reifenpumpe mit frisch gepresster Scheppacher Dorfluft: Das bietet ein Laden laut Schild zur Selbstbedienung an – für sagenhafte null Euro.

Jettingen-Scheppach – Immer wieder ist die Rede von gesunder Dorfluft. Fernab vom Smog der Großstadt, der vor allem bei sommerlicher Hitze über den Straßen hängt wie eine feste, stickige Wolke. So soll die Luft vom Lande frisch und heilsam sein. Ein Laden in Jettingen-Scheppach, einem Dorf unweit von Augsburg, bietet genau diese Luft an: „Frisch gepresst“, und zum Schnäppchenpreis von null Euro.

Bayern: „Frisch gepresste“ Dorfluft zum Spezialpreis

Das Schild aus dem Landkreis Günzburg ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Je 100 Gramm „frisch gepresste Scheppacher Dorfluft“ gibt es da für null Euro zur Selbstbedienung. Wenn man Hilfe benötige, solle man sich im Laden melden, heißt es noch. Allem Anschein nach handelt es sich bei dem Angebot um eine Reifenpumpe, dem Aussehen nach für Fahrrad und/oder Auto.

Da könne man schon mal zugreifen, schreibt ein User unter dem von notesofgermany auf Instagram geposteten Beitrag. Ein anderer Nutzer weist darauf hin, dass es tatsächlich eine Firma namens Scheppach gibt, die unter anderem Kompressoren baue.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Bayern: Dorfluft-Schild amüsiert Instagram-User

Dass es sich bei dem Angebot um einen „Wucherpreis“ handle, kommentiert ein weiterer Nutzer – bei einem Preis von null Euro natürlich ironisch gemeint. Ganz abwegig ist es aber nicht, dass Luft etwas koste; so ist es in dystopischen Geschichten ein immer mal wieder aufkommendes Thema, dass grundsätzliche Lebensgrundlagen wie Wasser und Luft etwas kosten.

Und in vielen verschiedenen Kurorten, auch in Bayern, gibt es verpflichtende Kurtaxen oder Kurbeiträge. In Jettingen-Scheppach ist es so weit aber noch nicht gekommen – vor allem, da die hier angebotene Luft wohl nicht zum tief Durchatmen bestimmt ist.

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.