Großeinsatz in Bayern: Mann sticht zwei Menschen nieder – Täter nach Flucht gefasst

Von: Felix Herz

Teilen

Im bayerischen Zirndorf kam es am Montagmorgen zu einer Bluttat – ein Mann soll zwei Menschen niedergestochen haben. © vifogra / Haubner

Am Montagmorgen ereignete sich eine Bluttat im bayerischen Zirndorf. Ein Mann soll zwei Menschen niedergestochen haben. Er war zunächst flüchtig.

Zirndorf – Am Montagmorgen, 30. Januar, kam es in Zirndorf, Landkreis Fürth, zu einem zweifachen versuchten Tötungsdelikt. Darüber unterrichtete die Polizei gegen Nachmittag in einer Pressemitteilung. Demnach habe ein 54-Jähriger zwei ältere Menschen niedergestochen.

Bluttat in Bayern: Mann sticht zwei Menschen nieder – Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden

Die ersten Meldungen über die schreckliche Bluttat erreichte die Polizei gegen 9 Uhr. Ein Zeuge teilte den Beamten mit, dass sich ein Mann am Wilhelm-Tell-Platz im Gemeindeteil Weiherhof mit einem Messer herumtreibe und sich eine weitere Person blutverschmiert auf der Straße befinde.

Sofort rückte die Polizei aus. Vor Ort fand sie zwei schwerverletzte Personen in einem Mehrfamilienhaus. Eine 73-jährige Frau sowie ein 72-jähriger Mann wiesen schwere Stichverletzungen auf, heißt es in der Pressemitteilung. Beide wurden sofort in ein Krankenhaus gebracht, eine Lebensgefahr könne laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Unterstützungskommando nimmt Verdächtigen fest – Hintergründe weitgehend unklar

Erste Zeugenbefragungen vor Ort ergaben, dass sich ein Mann in den frühen Morgenstunden gewaltsam Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus am Wilhelm-Tell-Platz verschafft habe. Anschließend sei er unmittelbar auf die zwei Opfer losgegangen und dann geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Großfahndung führte zum Ergreifen des tatverdächtigen 54-Jährigen durch das Unterstützungskommando (USK). Da der Mann ebenfalls Verletzungen aufwies, kam auch er ins Krankenhaus.

Die Hintergründe zu der Tat sind noch weitgehend unklar. Die Kriminalpolizei Fürth sicherte erste Spuren am Tatort und wird auch die weiteren Ermittlungen übernehmen. Laut derzeitigem Kenntnisstand der Beamten kannten sich Täter und Opfer bereits. Die Staatsanwaltschaft Fürth stellte unterdessen Haftantrag wegen versuchten Totschlags gegen den 54-jährigen Mann. „Der Tatverdächtige wird dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt“, heißt es abschließend im Polizeibericht. (fhz)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.