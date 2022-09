Ehefrau im Krankenhaus, Neffe bewusstlos – Oberbayer heizt Wohnung mit Holzkohlegrill

Von: Felix Herz

Aus Angst vor hohen Energiepreisen heizte ein Oberbayer seine Wohnung mit einem Holzkohlegrill. Keine gute Idee. (Symbolbild). © Gottfried Czepluch / Seeliger / IMAGO

Aus Furcht vor den gestiegenen Energiepreisen heizte ein Oberbayern seine Wohnung mit einem Holzkohlegrill. Vergiftungen waren die Folge.

Mühldorf am Inn – Neben dem Ukraine-Krieg ist es das Thema der letzte Wochen, hängt ja auch eng miteinander zusammen: die Energiekrise. Vor allem die steigende Energiekrise macht den Menschen Sorgen. Aus Angst vor einer horrenden Energiekostenrechnung entschied sich ein Mann in Mühldorf am Inn, seinen Holzkohlegrill in der Wohnung zum Heizen zu nutzen.

Holzkohlegrill als Heizung in der Wohnung: Zwei Personen im Krankenhaus

Laut Pressemitteilung der Polizei rief am Sonntagmorgen, 21. September, ein 50-jähriger Mann beim Notruf an. Er teilte mit, dass er soeben seine Ehefrau ins Krankenhaus gefahren habe – sie hatte Kopfschmerzen und Schwindelgefühle. Als er wieder nach Hause gekommen war, sei sein Neffe bewusstlos in der Wohnung gelegen.

Als der Rettungsdienst in der Wohnung des Anrufers eintrat, schlug das CO-Warngerät der Einsatzkräfte Alarm. Daher wussten die Helfer schnell, dass es sich bei dem Bewusstlosen wohl um das Opfer einer Kohlenmonoxidvergiftung handelt. Im Handumdrehen wurde der 34-jährige Neffe des 50-Jährigen ins Krankenhaus gebracht.

Heizen mit Holzkohlegrill: Keine kluge Alternative

Auch der 50-jährige Anrufer selbst wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend überprüften nachalarmierte Helfer der Feuerwehr die Wohnung. Mit ihren Messgeräten stellten sie eine hohe CO-Konzentration fest. Sie wurde durch ausgiebiges Lüften beseitigt, heißt es im Polizeibericht.

Grund für die CO-Belastung in der Wohnung war ein Holzkohlegrill. Die Feuerwehr fand ihn im Wohnzimmer der Wohnung. Dort war er auch betrieben worden und somit verantwortlich für die giftigen Gase. Gegenüber der Polizei räumte der Wohnungsinhaber später ein, dass er den Holzkohlegrill tatsächlich „zum Heizen benutzt habe, weil die Stromrechnung so teuer sei.“

Gegen den 50-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Glücklicherweise sind beide Geschädigten nicht in einem kritischen Zustand. Abschließend warnt die Polizei noch davor, Holzkohle- oder Gasgrills in geschlossenen Räumen zu nutzen – binnen kürzester Zeit entstehen dabei giftige Gase wie das geruchsfreie und unsichtbare Kohlenmonoxid, das für Menschen schnell lebensgefährlich werden kann. (fhz)

